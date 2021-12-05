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Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто - РИА Новости, 05.12.2021
Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T01:15
2021-12-05T01:15
2021-12-05T01:15
общество
авто
налоги
продажа
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.При продаже автомобиля нельзя забывать о возникновении налоговых обязательств, напомнил он, так как установить факт продажи автомобиля не составляет труда, равно как и посмотреть, представлял ли гражданин декларацию о доходах за прошедший год с отражением данной сделки и уплачен ли с нее НДФЛ. Забывчивость в таких случаях стоит штрафных санкций, предупредил эксперт.Кроме того, по истечении трех лет с момента покупки автомобиля, владелец имеет полное право его продать, не платя налог. Как правило, срок владения исчисляется с даты заключения договора купли-продажи имущества, объяснил Соловьев.Если трех лет не прошло, но автомобиль продавать нужно, то владелец может воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов. Первый оформляется в соответствии со вторым подпунктом второго пункта статьи 220 Налогового кодекса и равен фактическим расходам на покупку автомобиля. В данном случае необходимо будут следующие документы: договор купли-продажи автомобиля и финансовый документ о произведенной оплате.“То есть купили машину за 800 тысяч рублей, приложили договор и чек, оформили налоговый вычет в размере этой же суммы", — уточнил юрист.Второй вариант — когда документы утрачены. В этом случае налоговый вычет составит фиксированную сумму — 250 тысяч рублей.Кроме того, при продаже подаренной или унаследованной машины, можно вычесть расходы, связанные с ее приобретением, а также сумму, с которой был заплачен налог при дарении, заключил Соловьев.
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общество, авто, налоги, продажа, иван соловьев (юрист)
Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
Юрист Соловьев: налог с продажи авто не платят, если прошло 3 года после приобретения
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм
" заслуженный юрист России Иван Соловьев
.
При продаже автомобиля нельзя забывать о возникновении налоговых обязательств, напомнил он, так как установить факт продажи автомобиля не составляет труда, равно как и посмотреть, представлял ли гражданин декларацию о доходах за прошедший год с отражением данной сделки и уплачен ли с нее НДФЛ. Забывчивость в таких случаях стоит штрафных санкций, предупредил эксперт.
“Итак, обязанности по уплате налога не возникает, если человек дарит автомобиль близкому родственнику — матери, отцу, мужу, жене, детям, бабушке, дедушке, внукам, а также братьям и сестрам. Это же касается и процедуры наследования. Однако этот факт должен быть подтвержден документально — завещанием или договором дарения", — указал эксперт.
Кроме того, по истечении трех лет с момента покупки автомобиля, владелец имеет полное право его продать, не платя налог. Как правило, срок владения исчисляется с даты заключения договора купли-продажи имущества, объяснил Соловьев.
Если трех лет не прошло, но автомобиль продавать нужно, то владелец может воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов. Первый оформляется в соответствии со вторым подпунктом второго пункта статьи 220 Налогового кодекса и равен фактическим расходам на покупку автомобиля. В данном случае необходимо будут следующие документы: договор купли-продажи автомобиля и финансовый документ о произведенной оплате.
“То есть купили машину за 800 тысяч рублей, приложили договор и чек, оформили налоговый вычет в размере этой же суммы", — уточнил юрист.
Второй вариант — когда документы утрачены. В этом случае налоговый вычет составит фиксированную сумму — 250 тысяч рублей.
Кроме того, при продаже подаренной или унаследованной машины, можно вычесть расходы, связанные с ее приобретением, а также сумму, с которой был заплачен налог при дарении, заключил Соловьев.