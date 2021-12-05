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Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто - РИА Новости, 05.12.2021
Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T01:15
2021-12-05T01:15
общество
авто
налоги
продажа
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.При продаже автомобиля нельзя забывать о возникновении налоговых обязательств, напомнил он, так как установить факт продажи автомобиля не составляет труда, равно как и посмотреть, представлял ли гражданин декларацию о доходах за прошедший год с отражением данной сделки и уплачен ли с нее НДФЛ. Забывчивость в таких случаях стоит штрафных санкций, предупредил эксперт.Кроме того, по истечении трех лет с момента покупки автомобиля, владелец имеет полное право его продать, не платя налог. Как правило, срок владения исчисляется с даты заключения договора купли-продажи имущества, объяснил Соловьев.Если трех лет не прошло, но автомобиль продавать нужно, то владелец может воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов. Первый оформляется в соответствии со вторым подпунктом второго пункта статьи 220 Налогового кодекса и равен фактическим расходам на покупку автомобиля. В данном случае необходимо будут следующие документы: договор купли-продажи автомобиля и финансовый документ о произведенной оплате.“То есть купили машину за 800 тысяч рублей, приложили договор и чек, оформили налоговый вычет в размере этой же суммы", — уточнил юрист.Второй вариант — когда документы утрачены. В этом случае налоговый вычет составит фиксированную сумму — 250 тысяч рублей.Кроме того, при продаже подаренной или унаследованной машины, можно вычесть расходы, связанные с ее приобретением, а также сумму, с которой был заплачен налог при дарении, заключил Соловьев.
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общество, авто, налоги, продажа, иван соловьев (юрист)
01:15 05.12.2021
 
Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто

Юрист Соловьев: налог с продажи авто не платят, если прошло 3 года после приобретения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
При продаже автомобиля нельзя забывать о возникновении налоговых обязательств, напомнил он, так как установить факт продажи автомобиля не составляет труда, равно как и посмотреть, представлял ли гражданин декларацию о доходах за прошедший год с отражением данной сделки и уплачен ли с нее НДФЛ. Забывчивость в таких случаях стоит штрафных санкций, предупредил эксперт.
“Итак, обязанности по уплате налога не возникает, если человек дарит автомобиль близкому родственнику — матери, отцу, мужу, жене, детям, бабушке, дедушке, внукам, а также братьям и сестрам. Это же касается и процедуры наследования. Однако этот факт должен быть подтвержден документально — завещанием или договором дарения", — указал эксперт.
Кроме того, по истечении трех лет с момента покупки автомобиля, владелец имеет полное право его продать, не платя налог. Как правило, срок владения исчисляется с даты заключения договора купли-продажи имущества, объяснил Соловьев.
Если трех лет не прошло, но автомобиль продавать нужно, то владелец может воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов. Первый оформляется в соответствии со вторым подпунктом второго пункта статьи 220 Налогового кодекса и равен фактическим расходам на покупку автомобиля. В данном случае необходимо будут следующие документы: договор купли-продажи автомобиля и финансовый документ о произведенной оплате.
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“То есть купили машину за 800 тысяч рублей, приложили договор и чек, оформили налоговый вычет в размере этой же суммы", — уточнил юрист.
Второй вариант — когда документы утрачены. В этом случае налоговый вычет составит фиксированную сумму — 250 тысяч рублей.
Кроме того, при продаже подаренной или унаследованной машины, можно вычесть расходы, связанные с ее приобретением, а также сумму, с которой был заплачен налог при дарении, заключил Соловьев.
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ОбществоАвтоНалогиПродажаИван Соловьев (юрист)
 
 
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