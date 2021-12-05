https://ria.ru/20211205/nalog-1762135760.html

Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто

Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто - РИА Новости, 05.12.2021

Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто

Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T01:15

2021-12-05T01:15

2021-12-05T01:15

общество

авто

налоги

продажа

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Есть случаи, когда платить налог при продаже авто не нужно или когда могут быть применены вычеты, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.При продаже автомобиля нельзя забывать о возникновении налоговых обязательств, напомнил он, так как установить факт продажи автомобиля не составляет труда, равно как и посмотреть, представлял ли гражданин декларацию о доходах за прошедший год с отражением данной сделки и уплачен ли с нее НДФЛ. Забывчивость в таких случаях стоит штрафных санкций, предупредил эксперт.Кроме того, по истечении трех лет с момента покупки автомобиля, владелец имеет полное право его продать, не платя налог. Как правило, срок владения исчисляется с даты заключения договора купли-продажи имущества, объяснил Соловьев.Если трех лет не прошло, но автомобиль продавать нужно, то владелец может воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов. Первый оформляется в соответствии со вторым подпунктом второго пункта статьи 220 Налогового кодекса и равен фактическим расходам на покупку автомобиля. В данном случае необходимо будут следующие документы: договор купли-продажи автомобиля и финансовый документ о произведенной оплате.“То есть купили машину за 800 тысяч рублей, приложили договор и чек, оформили налоговый вычет в размере этой же суммы", — уточнил юрист.Второй вариант — когда документы утрачены. В этом случае налоговый вычет составит фиксированную сумму — 250 тысяч рублей.Кроме того, при продаже подаренной или унаследованной машины, можно вычесть расходы, связанные с ее приобретением, а также сумму, с которой был заплачен налог при дарении, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20211127/pervyy-1760994437.html

https://ria.ru/20211117/avto-1759390502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, налоги, продажа, иван соловьев (юрист)