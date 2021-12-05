https://ria.ru/20211205/moskva-1762234077.html

Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям

Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям - РИА Новости, 05.12.2021

Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям

Новую станцию Большой кольцевой линии метро Москвы "Мичуринский проспект" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:06

2021-12-05T11:06

2021-12-05T11:06

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новую станцию Большой кольцевой линии метро Москвы "Мичуринский проспект" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Мичуринский проспект" на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью более 3 километров", - говорится в сообщении.Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – 7853 кВт.В пресс-службе отметили, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.Станция "Мичуринский проспект" расположена на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Она станет пересадочной на одноименную станцию Солнцевской линии. Это станция мелкого заложения (глубина - 24 метра).

https://realty.ria.ru/20211007/blagoustroystvo-1753451275.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы