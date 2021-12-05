https://ria.ru/20211205/moskva-1762234077.html
Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям
Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям - РИА Новости, 05.12.2021
Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям
Новую станцию Большой кольцевой линии метро Москвы "Мичуринский проспект" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:06
2021-12-05T11:06
2021-12-05T11:06
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новую станцию Большой кольцевой линии метро Москвы "Мичуринский проспект" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Мичуринский проспект" на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью более 3 километров", - говорится в сообщении.Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – 7853 кВт.В пресс-службе отметили, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.Станция "Мичуринский проспект" расположена на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Она станет пересадочной на одноименную станцию Солнцевской линии. Это станция мелкого заложения (глубина - 24 метра).
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям
В Москве к электросетям подключили новую станцию БКЛ "Мичуринский проспект"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Новую станцию Большой кольцевой линии метро Москвы
"Мичуринский проспект" подключили к электросетям, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Московские энергетики завершили техприсоединение станции "Мичуринский проспект" на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью более 3 километров", - говорится в сообщении.
Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – 7853 кВт.
В пресс-службе отметили, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.
"В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства проводят комплексное благоустройство возле станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Работы проходят на улице Удальцова от дома 32, корпус 1 до дома 87. Общая площадь благоустройства – более трех гектаров", - напомнили в пресс-службе.
Станция "Мичуринский проспект" расположена на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Она станет пересадочной на одноименную станцию Солнцевской линии. Это станция мелкого заложения (глубина - 24 метра).