https://ria.ru/20211205/migranty-1762285645.html
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию - РИА Новости, 05.12.2021
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:44
2021-12-05T19:44
2021-12-05T19:44
владимир путин
евросоюз
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем."Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше", - сказал он на встрече с главой Международной федерации общества "Красного креста и Красного полумесяца".
https://ria.ru/20211204/mid-1762181693.html
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владимир путин, евросоюз, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию
Президент Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию