https://ria.ru/20211205/migranty-1762285645.html

Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию

Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию - РИА Новости, 05.12.2021

Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в Евросоюз через Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:44

2021-12-05T19:44

2021-12-05T19:44

владимир путин

евросоюз

международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457504_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d011c281a6bdedd08631248d54d09910.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем."Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше", - сказал он на встрече с главой Международной федерации общества "Красного креста и Красного полумесяца".

https://ria.ru/20211204/mid-1762181693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, евросоюз, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии