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Гинцбург развеял три самых распространенных мифа о коронавирусе
Гинцбург развеял три распространенных мифа о коронавирусе - РИА Новости, 05.12.2021
Гинцбург развеял три самых распространенных мифа о коронавирусе
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НТВ опроверг популярные утверждения о коронавирусе. В частности, о... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T02:51
2021-12-05T02:51
2021-12-05T14:56
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общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НТВ опроверг популярные утверждения о коронавирусе. В частности, о бесполезности маски. "Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами", — сказал он.Гинцбург добавил, что использование средств защиты вакцинированными позволяет предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.Специалист также высказался по поводу применения "Спутника Лайт" для вакцинации переболевших вместо двухкомпонентного препарата. Он посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела: если титр окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Но когда нет возможности узнать уровень нейтрализующих белков, лучше все-таки сделать вторую инъекцию, порекомендовал Гинцбург.Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей."Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. <…> Показано, что в результате вакцинации "Спутником V" работа генов совершенно не меняется", — отметил он.При этом академик указал, что у мужчин, переболевших COVID-19, на длительный срок угнетается репродуктивная система.
https://ria.ru/20211205/lokdaun-1762220401.html
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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
02:51 05.12.2021 (обновлено: 14:56 05.12.2021)
Гинцбург развеял три распространенных мифа о коронавирусе
Глава Центра имени Гамалеи Гинцбург: выбор вакцины для переболевших зависит от уровня антител
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
в эфире НТВ
опроверг популярные утверждения о коронавирусе. В частности, о бесполезности маски.
"Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами", — сказал он.
Гинцбург добавил, что использование средств защиты вакцинированными позволяет предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.
Специалист также высказался по поводу применения "Спутника
Лайт" для вакцинации переболевших вместо двухкомпонентного препарата.
"Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться "Спутником Лайт". Далее, если человеку <…> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом", — пояснил глава Центра имени Гамалеи.
Он посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела: если титр окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Но когда нет возможности узнать уровень нейтрализующих белков, лучше все-таки сделать вторую инъекцию, порекомендовал Гинцбург.
Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей.
"Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. <…> Показано, что в результате вакцинации "Спутником V" работа генов совершенно не меняется", — отметил он.
При этом академик указал, что у мужчин, переболевших COVID-19, на длительный срок угнетается репродуктивная система.