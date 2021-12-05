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Гинцбург развеял три самых распространенных мифа о коронавирусе

Гинцбург развеял три распространенных мифа о коронавирусе - РИА Новости, 05.12.2021

Гинцбург развеял три самых распространенных мифа о коронавирусе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НТВ опроверг популярные утверждения о коронавирусе. В частности, о... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T02:51

2021-12-05T02:51

2021-12-05T14:56

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НТВ опроверг популярные утверждения о коронавирусе. В частности, о бесполезности маски. "Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами", — сказал он.Гинцбург добавил, что использование средств защиты вакцинированными позволяет предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.Специалист также высказался по поводу применения "Спутника Лайт" для вакцинации переболевших вместо двухкомпонентного препарата. Он посоветовал после первой прививки сделать тест на антитела: если титр окажется 300 и выше, можно отказаться от вакцинации вторым компонентом. Но когда нет возможности узнать уровень нейтрализующих белков, лучше все-таки сделать вторую инъекцию, порекомендовал Гинцбург.Кроме того, ученый вновь опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей."Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. <…> Показано, что в результате вакцинации "Спутником V" работа генов совершенно не меняется", — отметил он.При этом академик указал, что у мужчин, переболевших COVID-19, на длительный срок угнетается репродуктивная система.

https://ria.ru/20211205/lokdaun-1762220401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/vaktsiny-1761764799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"