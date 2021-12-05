https://ria.ru/20211205/metro-1762237697.html

Московское метро начали украшать к Новому году

Московское метро начали украшать к Новому году - РИА Новости, 05.12.2021

Московское метро начали украшать к Новому году

Московский метрополитен начали украшать к Новому году, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:51

2021-12-05T11:51

2021-12-05T11:51

общество

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

новый год

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московский метрополитен начали украшать к Новому году, сообщает столичный департамент транспорта."Традиционно, по поручению мэра Москвы, в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро - основной столичный перевозчик", - сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.Добавляется, что с понедельника 17 елок будут поставлены на станциях Кольцевой линии: "Краснопресненской", "Белорусской", "Проспекте мира", "Комсомольской", "Курской", "Таганской", "Павелецкой", "Добрынинской", "Октябрьской", "Парке Культуры" и "Киевской"."Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, ​​26 станций МЦК и МЦД и шесть автовокзалов", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1761868383.html

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