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Астроном рассказал о метеорных потоках, которые могут увидеть россияне
Астроном рассказал о метеорных потоках, которые могут увидеть россияне - РИА Новости, 05.12.2021
Астроном рассказал о метеорных потоках, которые могут увидеть россияне
Восемь метеорных потоков возможны для наблюдения в декабре на территории России, в том числе наиболее мощный и известный из них – Геминиды, сказал РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:37
2021-12-05T21:37
астрономия
львов
космос - риа наука
киль
метеоры
звезды
александр якушечкин
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Восемь метеорных потоков возможны для наблюдения в декабре на территории России, в том числе наиболее мощный и известный из них – Геминиды, сказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин."В последнем месяце года на территории России в разной степени доступны к наблюдению восемь метеорных потоков. Среди них самый известный – поток Геминиды, радиант которого (мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры) находится в созвездии Близнецов", - сказал астроном.Один из первых потоков декабря, поток Фи-Кассиопеиды активен 1-8 декабря, родительское тело – возможно, утерянная короткопериодическая комета 3D/Биэлы. Поток открыт в 2011 году, когда автоматическими камерами был обнаружен всплеск активности метеоров с радиантом на границе Андромеды и Кассиопеи. Метеоры – очень медленные, скорость входа в атмосферу – около 16 км/с.До 15 декабря активен поток Пуппиды-Велиды, рассказал астроном. Максимум активности 6-7 декабря, а радиант находится в Южном полушарии, радиант, в бывшем созвездии Корабль Арго. В связи с тем, что созвездие в 1752 году было разделено на три современных созвездия - созвездия Корма (Puppis), Парус(Vela) и Киль, метеорный поток и получил свое двойное название. В нашем северном полушарии метеоры будут вылетать из-за горизонта, так как радиант потока не будет восходить на наших широтах.Декабрьские Моноцеротиды из созвездия Единорога – поток, как и предыдущий, слабый, максимум активности 8-11 декабря. Скорость входа частиц в атмосферу – 42 км/с. Еще один слабопроявляемый поток - Сигма Гидриды (созвездие Гидры), активность которого с 4 по 15 декабря. Родительское тело потока неизвестно. Еще один поток с неизвестным происхождением, максимум которого приходится на 10-11 декабря - Северные/Южные хи-Ориониды. Скорость входа в атмосферу – 28 км/с. Данный метеорный поток известен уже более 100 лет, но сам поток слабый, рассказал собеседник агентства."На 13-14 декабря приходится максимум потока Геминиды – самого активного потока декабря. Родительское тело – Астероид 3200 Фаэтон. Скорость входа в атмосферу частиц порядка 35 км/с. Радиант потока находится в созвездии Близнецы (Gemini), рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов). Геминиды – один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков. В 2021 году Луна, на широте Крыма, зайдет за горизонт в районе 3:20. Наблюдать поток лучше с 2:30", - рассказал Якушечкин.Еще один декабрьский поток - Кома-Берениды. Радиант потока находится в созвездии Льва, хотя название потока идет от созвездия Волосы Вероники (Coma Berenices). Радиант расположен между звездами Денебола и Зосма (соответственно – бета и дельта Льва). Поток открыт в 1959 году, его максимум – 16 декабря.Метеорный поток Урсиды с максимумом активности 22-23 декабря – последний известный астрономам поток декабря. Радиант потока находится в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor). Активность потока нестабильна. В 1945 и 1986 годах были очень большие вспышки активности, более слабые отмечались в 2007 году, в 1988, 1994, 2000 и 2006 годах. Родительское тело – Комета Туттля, сообщил астроном.
https://ria.ru/20211130/kometa-1761466347.html
https://ria.ru/20211129/venera-1761279517.html
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астрономия, львов, космос - риа наука, киль, метеоры, звезды, александр якушечкин, космос, россия
21:37 05.12.2021
 
Астроном рассказал о метеорных потоках, которые могут увидеть россияне

Астроном Якушечкин рассказал о метеорных потоках, которые россияне могут увидеть в декабре

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Восемь метеорных потоков возможны для наблюдения в декабре на территории России, в том числе наиболее мощный и известный из них – Геминиды, сказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин.
"В последнем месяце года на территории России в разной степени доступны к наблюдению восемь метеорных потоков. Среди них самый известный – поток Геминиды, радиант которого (мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры) находится в созвездии Близнецов", - сказал астроном.
Один из первых потоков декабря, поток Фи-Кассиопеиды активен 1-8 декабря, родительское тело – возможно, утерянная короткопериодическая комета 3D/Биэлы. Поток открыт в 2011 году, когда автоматическими камерами был обнаружен всплеск активности метеоров с радиантом на границе Андромеды и Кассиопеи. Метеоры – очень медленные, скорость входа в атмосферу – около 16 км/с.
До 15 декабря активен поток Пуппиды-Велиды, рассказал астроном. Максимум активности 6-7 декабря, а радиант находится в Южном полушарии, радиант, в бывшем созвездии Корабль Арго. В связи с тем, что созвездие в 1752 году было разделено на три современных созвездия - созвездия Корма (Puppis), Парус(Vela) и Киль, метеорный поток и получил свое двойное название. В нашем северном полушарии метеоры будут вылетать из-за горизонта, так как радиант потока не будет восходить на наших широтах.
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Декабрьские Моноцеротиды из созвездия Единорога – поток, как и предыдущий, слабый, максимум активности 8-11 декабря. Скорость входа частиц в атмосферу – 42 км/с. Еще один слабопроявляемый поток - Сигма Гидриды (созвездие Гидры), активность которого с 4 по 15 декабря. Родительское тело потока неизвестно. Еще один поток с неизвестным происхождением, максимум которого приходится на 10-11 декабря - Северные/Южные хи-Ориониды. Скорость входа в атмосферу – 28 км/с. Данный метеорный поток известен уже более 100 лет, но сам поток слабый, рассказал собеседник агентства.
"На 13-14 декабря приходится максимум потока Геминиды – самого активного потока декабря. Родительское тело – Астероид 3200 Фаэтон. Скорость входа в атмосферу частиц порядка 35 км/с. Радиант потока находится в созвездии Близнецы (Gemini), рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов). Геминиды – один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков. В 2021 году Луна, на широте Крыма, зайдет за горизонт в районе 3:20. Наблюдать поток лучше с 2:30", - рассказал Якушечкин.
Еще один декабрьский поток - Кома-Берениды. Радиант потока находится в созвездии Льва, хотя название потока идет от созвездия Волосы Вероники (Coma Berenices). Радиант расположен между звездами Денебола и Зосма (соответственно – бета и дельта Льва). Поток открыт в 1959 году, его максимум – 16 декабря.
Метеорный поток Урсиды с максимумом активности 22-23 декабря – последний известный астрономам поток декабря. Радиант потока находится в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor). Активность потока нестабильна. В 1945 и 1986 годах были очень большие вспышки активности, более слабые отмечались в 2007 году, в 1988, 1994, 2000 и 2006 годах. Родительское тело – Комета Туттля, сообщил астроном.
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