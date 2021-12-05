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Раскрыт "вклад" Украины в распад СССР
На Украине заявили, что специально развалили СССР - РИА Новости, 05.12.2021
Раскрыт "вклад" Украины в распад СССР
Бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко в эфире телеканала "Наш" заявил, что жители страны разрушили СССР ради... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:21
2021-12-05T18:21
2021-12-05T18:22
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко в эфире телеканала "Наш" заявил, что жители страны разрушили СССР ради мести.По его мнению, таким образом жители республики ответили на "унижения на протяжении тысячи лет". Савченко призвал соотечественников "гордиться" своим вкладом в дело распада империи.Экономист также добавил, что после 1991 года Киев впервые в истории оказался в эпицентре борьбы цивилизаций."Тысячу лет у нас была хуторянская идеология. Мы считали себя маленькими, "не трогать никого". А тут нужно выходить на авансцену, быть глобальной нацией. И это, на мой взгляд, главный вызов, к которому мы еще не готовы", — подытожил он.Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежских соглашений руководителями России, Белоруссии и Украины.
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в мире, украина, ссср, михаил горбачев, нацбанк украины
18:21 05.12.2021 (обновлено: 18:22 05.12.2021)
На Украине заявили, что специально развалили СССР
Киевский экономист Савченко заявил, что украинцы развалили СССР ради мести