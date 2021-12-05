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В Мельбурне хотят запретить катать туристов в лошадиных повозках

В Мельбурне хотят запретить катать туристов в лошадиных повозках - РИА Новости, 05.12.2021

В Мельбурне хотят запретить катать туристов в лошадиных повозках

Власти австралийского штата Виктория планируют запретить лошадиные повозки для туристов в Мельбурне, сообщил в пятницу телеканал 9News. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T00:23

2021-12-05T00:23

2021-12-05T00:23

туризм

мельбурн

виктория (австралия)

новости - туризм

лошади

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Власти австралийского штата Виктория планируют запретить лошадиные повозки для туристов в Мельбурне, сообщил в пятницу телеканал 9News.Согласно предложению правительства штата, повозки исчезнут с центральных улиц Мельбурна, но будут разрешены в других частях города для заранее забронированных прогулок."Мы только накануне вечером узнали, что правительство штата и госсовет Мельбурна собираются объявить вне закона поездки на повозках с запряженными лошадьми", — заявил телеканалу один из извозчиков по имени Дин Крайтон.По его словам, он не считает, что подготовленный законопроект можно считать "честным". Его принятие, как сказал Крайтон, будет означать конец для бизнеса таких людей как он.Со своей стороны министр транспорта штата Вен Кэррол считает, что запрет на повозки в центре города будет означать более безопасные дороги и защищать животных.9News также сообщал, что в марте этого года в Мельбурне умерла лошадь прямо на дороге. Как отметил Крайтон, если это послужило поводом для подготовки закона о запрете повозок, то несправедливо из-за единственного случая закрывать отрасль, которая работала несколько десятилетий до этого, привлекая туристов.

https://ria.ru/20191213/1562315762.html

мельбурн

виктория (австралия)

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мельбурн, виктория (австралия), новости - туризм, лошади, туристы, туризм