https://ria.ru/20211205/matvienko-1762250744.html
Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко
Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 05.12.2021
Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, передаст королю Бахрейна послание президента России Владимира Путина, РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:30
2021-12-05T14:30
2021-12-05T14:30
в мире
бахрейн
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, передаст королю Бахрейна послание президента России Владимира Путина, в котором говорится о необходимости углубления сотрудничества,"Лидеры наших стран, между которыми установились доверительные отношения, придают особое значение углублению уже налаженного сотрудничества и распространению этого опыта на новые сферы взаимного интереса. Таким настроем пронизано и послание России на имя его величества короля Бахрейна, которое я имею честь передать по поручению главы российского государства", - сказала Матвиенко на заседании Консультативного совета.Она подчеркнула, что между лидерами России и Бахрейна налажены контакты на постоянном уровне. "Важную роль в наполнении содержанием двусторонних связей играют постоянные контакты на высшем уровне, встречи и телефонные переговоры президента России и короля Бахрейна", - сказала спикер.
https://ria.ru/20211205/matvienko-1762248484.html
бахрейн
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бахрейн, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что президент России передал королю Бахрейна послание