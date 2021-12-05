https://ria.ru/20211205/matvienko-1762250744.html

Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко

Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 05.12.2021

Президент России передал королю Бахрейна послание, сообщила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, передаст королю Бахрейна послание президента России Владимира Путина, РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:30

2021-12-05T14:30

2021-12-05T14:30

в мире

бахрейн

владимир путин

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, передаст королю Бахрейна послание президента России Владимира Путина, в котором говорится о необходимости углубления сотрудничества,"Лидеры наших стран, между которыми установились доверительные отношения, придают особое значение углублению уже налаженного сотрудничества и распространению этого опыта на новые сферы взаимного интереса. Таким настроем пронизано и послание России на имя его величества короля Бахрейна, которое я имею честь передать по поручению главы российского государства", - сказала Матвиенко на заседании Консультативного совета.Она подчеркнула, что между лидерами России и Бахрейна налажены контакты на постоянном уровне. "Важную роль в наполнении содержанием двусторонних связей играют постоянные контакты на высшем уровне, встречи и телефонные переговоры президента России и короля Бахрейна", - сказала спикер.

https://ria.ru/20211205/matvienko-1762248484.html

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в мире, бахрейн, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия