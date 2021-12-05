https://ria.ru/20211205/mandat-1762284387.html

Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин

Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин - РИА Новости, 05.12.2021

Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российский "Красный Крест" будет достойно выполнять свою миссию и развивать сотрудничество с... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:36

2021-12-05T19:36

2021-12-05T19:36

владимир путин

здоровье - общество

международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российский "Красный Крест" будет достойно выполнять свою миссию и развивать сотрудничество с зарубежными партнерами."Уверен, что и российский "Красный крест" будет достойно следовать своему мандату, самоотверженно служить людям, развивать сотрудничество с коллегами и партнерами из других стран", - заявил он на встрече с главой Международной федерации обществ "Красного креста и Красного полумесяца" Франческо Роккой.Путин отметил, что Международная федерация объединяет 192 страны."Это, конечно, очень солидная, большая организация. И такое взаимодействие между разными государствами мира помогает продвижению эффективных программ в сфере здравоохранения, социальной помощи, преодоления последствий стихийных бедствий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211125/zhenschina-1760704126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, здоровье - общество, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия