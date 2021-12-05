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Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин
Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин - РИА Новости, 05.12.2021
Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российский "Красный Крест" будет достойно выполнять свою миссию и развивать сотрудничество с... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:36
2021-12-05T19:36
2021-12-05T19:36
владимир путин
здоровье - общество
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российский "Красный Крест" будет достойно выполнять свою миссию и развивать сотрудничество с зарубежными партнерами."Уверен, что и российский "Красный крест" будет достойно следовать своему мандату, самоотверженно служить людям, развивать сотрудничество с коллегами и партнерами из других стран", - заявил он на встрече с главой Международной федерации обществ "Красного креста и Красного полумесяца" Франческо Роккой.Путин отметил, что Международная федерация объединяет 192 страны."Это, конечно, очень солидная, большая организация. И такое взаимодействие между разными государствами мира помогает продвижению эффективных программ в сфере здравоохранения, социальной помощи, преодоления последствий стихийных бедствий", - сказал Путин.
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владимир путин, здоровье - общество, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия
Российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату, уверен Путин
Президент Путин: уверен, что российский "Красный Крест" будет достойно следовать мандату