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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 05.12.2021
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:08
2021-12-05T09:08
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что 3 декабря украинские силовики также не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:08 05.12.2021
 
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявляли, что 3 декабря украинские силовики также не открывали огонь по территории республики.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:40
Песков ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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