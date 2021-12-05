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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 05.12.2021
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:08
2021-12-05T09:08
2021-12-05T09:08
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что 3 декабря украинские силовики также не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211201/peskov-1761633143.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков