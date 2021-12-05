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Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 106 человек

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 106 человек - РИА Новости, 05.12.2021

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 106 человек

Число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 106, тогда как ранее сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T07:03

2021-12-05T07:03

2021-12-05T11:40

происшествия

кемеровская область

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 106, тогда как ранее сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.Он добавил, что в течение суток госпитализированы семь человек с диагнозом "токсическое действие окиси углерода легкой степени". Они поднимали ранее обнаруженные тела.Добавляется, что сейчас в стационарах находятся двое горнорабочих и восемь спасателей. На амбулаторное лечение направлены 14 горняков и восемь ликвидаторов, выписаны 74 человека."На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 погибших", — добавил представитель экстренных служб.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

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происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе