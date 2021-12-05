https://ria.ru/20211205/kredit-1762225957.html

Россияне рассказали, где занимают деньги до зарплаты

Россияне рассказали, где занимают деньги до зарплаты - РИА Новости, 05.12.2021

Россияне рассказали, где занимают деньги до зарплаты

Более трети россиян признались, что испытывают финансовые трудности до зарплаты, 57% из них решают их с помощью кредитной карты, а каждый третий занимает деньги РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T08:35

2021-12-05T08:35

2021-12-05T08:35

экономика

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более трети россиян признались, что испытывают финансовые трудности до зарплаты, 57% из них решают их с помощью кредитной карты, а каждый третий занимает деньги у друзей и знакомых, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости."Почта банк" провел в соцсетях опрос россиян на тему финансовых трудностей до зарплаты, 34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкивались с такой проблемой", - говорится в сообщении.Из тех, кто нуждается в деньгах до зарплаты, 38% опрошенных сказали, что им не хватает до 5 тысяч рублей, еще 31% нуждаются в сумме от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, 21% респондентов назвали 10 тысяч рублей как необходимую сумму до зарплаты. Еще 10% ответили, что им нужно более 20 тысяч рублей."Порядка 57% из тех, кто испытывает финансовые трудности, имеют кредитную карту и регулярно решают свои финансовые проблемы до зарплаты с ее помощью. Еще 32% предпочитают занимать у знакомых и друзей", - выяснили авторы исследования.Обращаются за деньгами в микрофинансовые организации 8% участников опроса. И лишь 3% респондентов готовы брать в таких случаях потребительский кредит, указывается также в сообщении.Всего в исследовании приняло участие более 2 тысяч человек в возрасте 17-55 лет из разных регионов страны.

https://ria.ru/20211203/kredity-1761937379.html

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экономика, россия