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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762264467.html
Смертность от COVID-19 можно снизить в несколько раз простым способом
В МГУ рассказали о возможности снижения смертности от COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021
Смертность от COVID-19 можно снизить в несколько раз простым способом
Большого количества смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы заболевшие вовремя обращались к врачу и лечение начиналось как можно раньше, заявил... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T16:47
2021-12-05T21:41
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
симон мацкеплишвили
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Большого количества смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы заболевшие вовремя обращались к врачу и лечение начиналось как можно раньше, заявил в эфире "Радио России" заместитель директора Медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.Он заявил, что у коронавируса достаточно низкая смертность — от одного до полутора процентов. Этот параметр, по его словам, мог быть ниже, если бы люди не ждали, что болезнь пройдет сама, тем самым доводя себя до тяжелого течения."Если любого человека с признаками респираторной инфекции &lt;...&gt; вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить", — сказал Мацкеплишвили.Врач объяснил, что лечить надо всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результатов теста на коронавирус из-за того, что он может быть ложноотрицательным.Ученый заявил, что при коронавирусе лечение необходимо начать в течение 72 часов: за это время организм должен сам справиться с инфекцией. Если же состояние не улучшилось, температура не снизилась, появились одышка, тяжелый кашель, сильные боли, следует начать амбулаторное лечение, которого должно хватить для выздоровления.Мацкеплишвили также рассказал о серьезной ошибке при лечении от COVID-19: часто пациентов "перелечивают" вследствие запоздалого начала терапии.По его словам, основная причина смерти от инфекции сейчас — это присоединение бактериальной флоры. Однако использование иммуносупрессивных препаратов лишает организм шанса самостоятельно победить вирус. Кроме того, чрезмерное применение подобных средств может привести к серьезным последствиям спустя какое-то время.За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 801 613 человек, из них 281 278 скончались, 8 502 406 пациентов вылечились.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.
https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html
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общество, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, симон мацкеплишвили
16:47 05.12.2021 (обновлено: 21:41 05.12.2021)
 
В МГУ рассказали о возможности снижения смертности от COVID-19

Кардиолог Мацкеплишвили: своевременное обращение к врачу снижает смертность от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Большого количества смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы заболевшие вовремя обращались к врачу и лечение начиналось как можно раньше, заявил в эфире "Радио России" заместитель директора Медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.
Он заявил, что у коронавируса достаточно низкая смертность — от одного до полутора процентов. Этот параметр, по его словам, мог быть ниже, если бы люди не ждали, что болезнь пройдет сама, тем самым доводя себя до тяжелого течения.
"Если любого человека с признаками респираторной инфекции <...> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить", — сказал Мацкеплишвили.
Врач объяснил, что лечить надо всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результатов теста на коронавирус из-за того, что он может быть ложноотрицательным.
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Ученый заявил, что при коронавирусе лечение необходимо начать в течение 72 часов: за это время организм должен сам справиться с инфекцией. Если же состояние не улучшилось, температура не снизилась, появились одышка, тяжелый кашель, сильные боли, следует начать амбулаторное лечение, которого должно хватить для выздоровления.
Мацкеплишвили также рассказал о серьезной ошибке при лечении от COVID-19: часто пациентов "перелечивают" вследствие запоздалого начала терапии.
По его словам, основная причина смерти от инфекции сейчас — это присоединение бактериальной флоры. Однако использование иммуносупрессивных препаратов лишает организм шанса самостоятельно победить вирус. Кроме того, чрезмерное применение подобных средств может привести к серьезным последствиям спустя какое-то время.
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Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссийская академия наукРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСимон Мацкеплишвили
 
 
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