https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762264467.html

Смертность от COVID-19 можно снизить в несколько раз простым способом

В МГУ рассказали о возможности снижения смертности от COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021

Смертность от COVID-19 можно снизить в несколько раз простым способом

Большого количества смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы заболевшие вовремя обращались к врачу и лечение начиналось как можно раньше, заявил... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T16:47

2021-12-05T16:47

2021-12-05T21:41

распространение коронавируса

общество

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

симон мацкеплишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032242_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_0f4686da6c10e47b12671857fbd9d5a1.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Большого количества смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы заболевшие вовремя обращались к врачу и лечение начиналось как можно раньше, заявил в эфире "Радио России" заместитель директора Медицинского центра МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.Он заявил, что у коронавируса достаточно низкая смертность — от одного до полутора процентов. Этот параметр, по его словам, мог быть ниже, если бы люди не ждали, что болезнь пройдет сама, тем самым доводя себя до тяжелого течения."Если любого человека с признаками респираторной инфекции <...> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить", — сказал Мацкеплишвили.Врач объяснил, что лечить надо всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результатов теста на коронавирус из-за того, что он может быть ложноотрицательным.Ученый заявил, что при коронавирусе лечение необходимо начать в течение 72 часов: за это время организм должен сам справиться с инфекцией. Если же состояние не улучшилось, температура не снизилась, появились одышка, тяжелый кашель, сильные боли, следует начать амбулаторное лечение, которого должно хватить для выздоровления.Мацкеплишвили также рассказал о серьезной ошибке при лечении от COVID-19: часто пациентов "перелечивают" вследствие запоздалого начала терапии.По его словам, основная причина смерти от инфекции сейчас — это присоединение бактериальной флоры. Однако использование иммуносупрессивных препаратов лишает организм шанса самостоятельно победить вирус. Кроме того, чрезмерное применение подобных средств может привести к серьезным последствиям спустя какое-то время.За время пандемии в России заразились коронавирусом 9 801 613 человек, из них 281 278 скончались, 8 502 406 пациентов вылечились.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, симон мацкеплишвили