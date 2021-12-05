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В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.12.2021
В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:36
2021-12-05T11:36
2021-12-05T11:47
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3301, 2. Санкт-Петербург - 2420, 3. Московская область - 2096", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Калмыкии - 23, Ненецком автономном округе - 11, Чукотском автономном округе - один.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 05.12.2021 (обновлено: 11:47 05.12.2021)
В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 3301