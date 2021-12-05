https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236668.html

В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.12.2021

В Москве выявили 3301 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:36

2021-12-05T11:36

2021-12-05T11:47

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3301, 2. Санкт-Петербург - 2420, 3. Московская область - 2096", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Калмыкии - 23, Ненецком автономном округе - 11, Чукотском автономном округе - один.

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санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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