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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236257.html
В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021
В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1206 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 281 278, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:33
2021-12-05T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1206 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 281 278, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом."За последние сутки подтверждено 1206 смертей... За весь период по России умерло 281 278 человек", - сообщили в штабе журналистам.В частности, в Москве за сутки подтверждены 92 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 61, Московской области - 57.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 05.12.2021
 
В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19, за все время — 281 278

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1206 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 281 278, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки подтверждено 1206 смертей... За весь период по России умерло 281 278 человек", - сообщили в штабе журналистам.
В частности, в Москве за сутки подтверждены 92 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 61, Московской области - 57.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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