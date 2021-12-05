https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236257.html

В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021

В России за сутки умерли 1206 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 1206 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 281 278, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:33

2021-12-05T11:33

2021-12-05T11:33

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1206 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 281 278, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом."За последние сутки подтверждено 1206 смертей... За весь период по России умерло 281 278 человек", - сообщили в штабе журналистам.В частности, в Москве за сутки подтверждены 92 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 61, Московской области - 57.

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html

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