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День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941)
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941) - РИА Новости, 05.12.2021
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941)
Контрнаступление советских войск под Москвой стало вторым этапом Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ему предшествовали тяжелые РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T02:02
2021-12-05T02:02
справки
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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Контрнаступление советских войск под Москвой стало вторым этапом Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои. К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны, захватив Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины, блокировал Ленинград (ныне Санкт-Петербург), достиг дальних подступов к Москве. После провала плана захватить Москву с ходу в первые недели войны гитлеровское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун". План операции предусматривал расчленить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить советские войска в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем сильными подвижными группами планировалось охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею. Наступление по плану "Тайфун" немецкие войска начали 30 сентября 1941 года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. В конце ноября - начале декабря германские войска вышли к каналу Москва - Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но дальше они не прошли. Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость. Они бились с захватчиками днем и ночью, на фронте и в окружении, во вражеском тылу и в небе столицы. Упорной обороной занимаемых позиций, контратаками и контрударами, вводом свежих резервов и ударами с воздуха они изматывали силы противника. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. Одиночные попытки продвинуться на том или ином направлении успеха не имели. Инициатива действий стала переходить на сторону советских войск. К этому времени советское командование сосредоточило за линией фронта стратегические резервы, включавшие, в том числе, сибирские и дальневосточные дивизии. В начале декабря 1941 года советские войска под Москвой насчитывали 1,1 миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одну тысячу самолетов. В противостоявшей им группе армий "Центр" было свыше 1,7 миллиона человек, около 13,5 тысяч орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов.Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Однако полностью утаить столь крупномасштабную перегруппировку войск не удалось. В донесениях, получаемых германской стороной от агентурной, воздушной и других видов разведки, отмечалось выдвижение крупных сил русских к северу и югу от Москвы. Адекватных оценок со стороны германского командования эти сообщения не получили. 4 декабря командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно из подобных донесений разведки отреагировал так: "...Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами... начать в настоящее время большое контрнаступление".Но вопреки всем прогнозам фельдмаршала фон Бока, на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. Замысел советского командования заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий "Центр", угрожавших Москве с севера и юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его дальнейшую цель: нанести поражение всей группе армий "Центр".5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт (командующий генерал-полковник Иван Конев), 6 декабря – Западный фронт (командующий генерал армии Георгий Жуков) и правое крыло Юго-Западного фронта (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко), которое 18 декабря 1941 года было преобразовано в Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко). Несмотря на тяжелые условия (отсутствие превосходства в силах, сильные морозы, глубокий снежный покров), контрнаступление развивалось успешно. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Группа армий "Центр" получила задачу любой ценой удерживать районы, имевшие важное оперативное и военно-хозяйственное значение. Во время советского контрнаступления под Москвой были проведены несколько частных наступательных операций на различных направлениях, в ходе которых противник был выбит с занимаемых позиций. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря – Сталиногорск (ныне Новомосковск), 12 декабря – Солнечногорск, Ефремов, 16 декабря – Калинин (ныне Тверь). Учитывая благоприятную обстановку, Ставка потребовала от командующих фронтами расширить фронт наступления и вести безостановочное преследование.Немецкие войска ожесточенно сопротивлялись, повинуясь изданному 16 декабря "стоп-приказу" Гитлера, предписывавшему удерживать позиции "до последнего солдата", однако выполнить его не удалось. 19 декабря за отступление из-под Москвы был смещен генерал-фельдмаршал фон Браухич, командующий сухопутными войсками. Эту должность занял лично Гитлер. В тот же день был снят с поста командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал фон Бок, которого сменил генерал-фельдмаршал фон Клюге.Во второй половине декабря развивалось наступление советских войск правого крыла Западного фронта. 19 декабря они вышли на рубеж pек Лама и Руза. Левое крыло Западного фронта и Брянский фронт 25 декабря на широком фронте вышли к реке Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря после многодневных боев – Калуга, в начале января 1942 года – Мещовск и Мосальск.Армии центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января 1942 года – Малоярославец, 4 января – Боровск.К 7 января 1942 года советские войска нанесли поражение соединениям группы армий "Центр", прорвавшимся на ближние подступы к Москве с севера и юга, и успешно выполнили поставленную задачу. Фланговые ударные группировки врага были отброшены от столицы на 100-250 километров, разбиты его 38 дивизий, освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. Контрнаступление Красной Армии под Москвой завершилось.Потери немецких войск составили 103,6 тысячи человек. Значительные потери понесли советские войска – 380 тысяч человек. По другим источникам, безвозвратные потери советских войск составили 139 586 человек, санитарные – 231 369 человек. Успешное развитие контрнаступления под Москвой в декабре - начале января создало благоприятные условия для перехода в общее наступление на других операционных направлениях. Оно развернулось на огромном пространстве и велось по отдельным операционным направлениям, в результате чего советские войска глубоко вклинились в немецкую оборону на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие достаточного опыта в ведении наступательных действий большого масштаба, танковых соединений и общий недостаток сил и средств не позволили окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр".Несмотря на незавершенность, общее наступление на западном направлении достигло значительных успехов. В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей, Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне (1939-1945).5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) – в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России" является Днем воинской славы России.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, великая отечественная война (1941-1945)
02:02 05.12.2021
 

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941)

© РИА Новости / Леонид Доренский / Перейти в фотобанк Битва под Москвой. Войска Западного фронта ведут бои в районе города Юхнов
 Битва под Москвой. Войска Западного фронта ведут бои в районе города Юхнов - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Леонид Доренский
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Контрнаступление советских войск под Москвой стало вторым этапом Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои.
К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны, захватив Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины, блокировал Ленинград (ныне Санкт-Петербург), достиг дальних подступов к Москве. После провала плана захватить Москву с ходу в первые недели войны гитлеровское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун". План операции предусматривал расчленить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить советские войска в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем сильными подвижными группами планировалось охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.
Наступление по плану "Тайфун" немецкие войска начали 30 сентября 1941 года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. В конце ноября - начале декабря германские войска вышли к каналу Москва - Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но дальше они не прошли.
Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость. Они бились с захватчиками днем и ночью, на фронте и в окружении, во вражеском тылу и в небе столицы. Упорной обороной занимаемых позиций, контратаками и контрударами, вводом свежих резервов и ударами с воздуха они изматывали силы противника.
К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. Одиночные попытки продвинуться на том или ином направлении успеха не имели. Инициатива действий стала переходить на сторону советских войск. К этому времени советское командование сосредоточило за линией фронта стратегические резервы, включавшие, в том числе, сибирские и дальневосточные дивизии.
В начале декабря 1941 года советские войска под Москвой насчитывали 1,1 миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одну тысячу самолетов. В противостоявшей им группе армий "Центр" было свыше 1,7 миллиона человек, около 13,5 тысяч орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов.
Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Однако полностью утаить столь крупномасштабную перегруппировку войск не удалось. В донесениях, получаемых германской стороной от агентурной, воздушной и других видов разведки, отмечалось выдвижение крупных сил русских к северу и югу от Москвы. Адекватных оценок со стороны германского командования эти сообщения не получили. 4 декабря командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно из подобных донесений разведки отреагировал так: "...Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами... начать в настоящее время большое контрнаступление".
Но вопреки всем прогнозам фельдмаршала фон Бока, на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. Замысел советского командования заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий "Центр", угрожавших Москве с севера и юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его дальнейшую цель: нанести поражение всей группе армий "Центр".
5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт (командующий генерал-полковник Иван Конев), 6 декабря – Западный фронт (командующий генерал армии Георгий Жуков) и правое крыло Юго-Западного фронта (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко), которое 18 декабря 1941 года было преобразовано в Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко). Несмотря на тяжелые условия (отсутствие превосходства в силах, сильные морозы, глубокий снежный покров), контрнаступление развивалось успешно. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Группа армий "Центр" получила задачу любой ценой удерживать районы, имевшие важное оперативное и военно-хозяйственное значение.
Во время советского контрнаступления под Москвой были проведены несколько частных наступательных операций на различных направлениях, в ходе которых противник был выбит с занимаемых позиций. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря – Сталиногорск (ныне Новомосковск), 12 декабря – Солнечногорск, Ефремов, 16 декабря – Калинин (ныне Тверь). Учитывая благоприятную обстановку, Ставка потребовала от командующих фронтами расширить фронт наступления и вести безостановочное преследование.
Немецкие войска ожесточенно сопротивлялись, повинуясь изданному 16 декабря "стоп-приказу" Гитлера, предписывавшему удерживать позиции "до последнего солдата", однако выполнить его не удалось. 19 декабря за отступление из-под Москвы был смещен генерал-фельдмаршал фон Браухич, командующий сухопутными войсками. Эту должность занял лично Гитлер. В тот же день был снят с поста командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал фон Бок, которого сменил генерал-фельдмаршал фон Клюге.
Во второй половине декабря развивалось наступление советских войск правого крыла Западного фронта. 19 декабря они вышли на рубеж pек Лама и Руза. Левое крыло Западного фронта и Брянский фронт 25 декабря на широком фронте вышли к реке Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря после многодневных боев – Калуга, в начале января 1942 года – Мещовск и Мосальск.
Армии центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января 1942 года – Малоярославец, 4 января – Боровск.
К 7 января 1942 года советские войска нанесли поражение соединениям группы армий "Центр", прорвавшимся на ближние подступы к Москве с севера и юга, и успешно выполнили поставленную задачу. Фланговые ударные группировки врага были отброшены от столицы на 100-250 километров, разбиты его 38 дивизий, освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. Контрнаступление Красной Армии под Москвой завершилось.
Потери немецких войск составили 103,6 тысячи человек. Значительные потери понесли советские войска – 380 тысяч человек. По другим источникам, безвозвратные потери советских войск составили 139 586 человек, санитарные – 231 369 человек.
Успешное развитие контрнаступления под Москвой в декабре - начале января создало благоприятные условия для перехода в общее наступление на других операционных направлениях. Оно развернулось на огромном пространстве и велось по отдельным операционным направлениям, в результате чего советские войска глубоко вклинились в немецкую оборону на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие достаточного опыта в ведении наступательных действий большого масштаба, танковых соединений и общий недостаток сил и средств не позволили окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр".
Несмотря на незавершенность, общее наступление на западном направлении достигло значительных успехов. В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей, Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне (1939-1945).
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) – в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России" является Днем воинской славы России.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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