https://ria.ru/20211205/kipr-1762269447.html
Место, где нашли тела двух пропавших на Кипре россиянок. Видео
Появилось видео с места обнаружения двух россиянок на Кипре - РИА Новости, 05.12.2021
Место, где нашли тела двух пропавших на Кипре россиянок. Видео
"Известия" опубликовали видео из дома отдыха на Кипре, где нашли тела двух убитых российских туристок. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:27
2021-12-05T17:27
2021-12-05T17:49
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео из дома отдыха на Кипре, где нашли тела двух убитых российских туристок.На снятых корреспондентом издания кадрах виден двор и садовый участок, где были закопаны трупы.Ранее кипрские СМИ сообщили об обнаружении тел двух россиянок: 43-летней Хайат Аль-Раиси (родом из Сирии) и 33-летней Марии Газибагандовой. Первая прилетела на остров в начале лета, вторая — около полутора месяцев назад. Полиция считает, что убийство совершил 32-летний сириец. Он показал, где закопаны тела, и дал признательные показания. Также по делу проходят двое его знакомых.По версии следствия, иностранец делал ремонт в доме отдыха, где и познакомился с туристками. По неизвестным причинам он застрелил женщин и спрятал трупы на садовом участке. При этом сначала подозреваемый утверждал, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но подозрение в первую очередь пало на него из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками, которые рассказали, что он хаотично перемещался с места на место.Следы крови одной из убитых нашли в доме отдыха и на мини-экскаваторе, который предполагаемый преступник использовал при строительных работах. Полицейским также известно, что он несколько раз воспользовался кредитной картой одной из жертв.
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в мире, кипр, россия
17:27 05.12.2021 (обновлено: 17:49 05.12.2021)
Появилось видео с места обнаружения двух россиянок на Кипре
Опубликовано видео с места обнаружения двух пропавших российских туристок на Кипре
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
"Известия
" опубликовали видео из дома отдыха на Кипре, где нашли тела двух убитых российских туристок.
На снятых корреспондентом издания кадрах виден двор и садовый участок, где были закопаны трупы.
Ранее кипрские СМИ сообщили об обнаружении тел двух россиянок: 43-летней Хайат Аль-Раиси (родом из Сирии) и 33-летней Марии Газибагандовой. Первая прилетела на остров в начале лета, вторая — около полутора месяцев назад. Полиция считает, что убийство совершил 32-летний сириец. Он показал, где закопаны тела, и дал признательные показания. Также по делу проходят двое его знакомых.
По версии следствия, иностранец делал ремонт в доме отдыха, где и познакомился с туристками. По неизвестным причинам он застрелил женщин и спрятал трупы на садовом участке. При этом сначала подозреваемый утверждал, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но подозрение в первую очередь пало на него из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками, которые рассказали, что он хаотично перемещался с места на место.
Следы крови одной из убитых нашли в доме отдыха и на мини-экскаваторе, который предполагаемый преступник использовал при строительных работах. Полицейским также известно, что он несколько раз воспользовался кредитной картой одной из жертв.