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Выяснились подробности гибели российских туристок на Кипре
На Кипре нашли тела пропавших туристок из России - РИА Новости, 05.12.2021
Выяснились подробности гибели российских туристок на Кипре
Двух россиянок, пропавших в середине ноября на Кипре, обнаружили мертвыми в саду дома отдыха в провинции Лимасол, пишет Cyprus Mail. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:35
2021-12-05T14:16
сирия
кипр
новости - туризм
лимасол (район)
туризм
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Двух россиянок, пропавших в середине ноября на Кипре, обнаружили мертвыми в саду дома отдыха в провинции Лимасол, пишет Cyprus Mail.Полиция считает, что убийство совершил 32-летний гражданин Сирии. Он уже признался в содеянном и показал, где спрятал тела. Кроме того, по делу проходят двое знакомых подозреваемого.По информации СМИ, 43-летняя Аль-Раиси Хайат (родом из Сирии) и 33-летняя Мария Газибагандова приехали на остров как туристки: одна в начале лета, а другая — около полутора месяцев назад. Сириец познакомился с ними в доме отдыха, где делал ремонт. По неизвестным причинам он убил женщин из огнестрельного оружия и закопал их трупы во дворе.Сам мужчина сначала заявлял, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но подозрение пало в первую очередь на него из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками, которые рассказали, что он беспорядочно перемещался с места на место.Следы крови одной из убитых нашли в доме отдыха и на мини-экскаваторе, который предполагаемый преступник использовал при строительных работах. Полицейским также известно, что он несколько раз воспользовался кредитной картой одной из жертв.
https://ria.ru/20201103/turistka-1582852374.html
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сирия
кипр
лимасол (район)
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сирия, кипр, новости - туризм, лимасол (район), туризм
12:35 05.12.2021 (обновлено: 14:16 05.12.2021)
 
На Кипре нашли тела пропавших туристок из России

Cyprus Mail: на Кипре нашли тела туристок из России, пропавших 17 ноября

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Двух россиянок, пропавших в середине ноября на Кипре, обнаружили мертвыми в саду дома отдыха в провинции Лимасол, пишет Cyprus Mail.
Полиция считает, что убийство совершил 32-летний гражданин Сирии. Он уже признался в содеянном и показал, где спрятал тела. Кроме того, по делу проходят двое знакомых подозреваемого.
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По информации СМИ, 43-летняя Аль-Раиси Хайат (родом из Сирии) и 33-летняя Мария Газибагандова приехали на остров как туристки: одна в начале лета, а другая — около полутора месяцев назад. Сириец познакомился с ними в доме отдыха, где делал ремонт. По неизвестным причинам он убил женщин из огнестрельного оружия и закопал их трупы во дворе.
Сам мужчина сначала заявлял, что вернул россиянок в их отель, а в похищении виновен другой человек. Но подозрение пало в первую очередь на него из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками, которые рассказали, что он беспорядочно перемещался с места на место.
Следы крови одной из убитых нашли в доме отдыха и на мини-экскаваторе, который предполагаемый преступник использовал при строительных работах. Полицейским также известно, что он несколько раз воспользовался кредитной картой одной из жертв.
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