https://ria.ru/20211205/khram-1762087285.html
"Долго тебе не простоять". Что связано с постройкой главного храма России
"Долго тебе не простоять". Что связано с постройкой главного храма России - РИА Новости, 05.12.2021
"Долго тебе не простоять". Что связано с постройкой главного храма России
Девяносто лет назад в Москве взорвали храм Христа Спасителя. В советские годы "свято место" отдали под Дворец Советов, но потом построили огромный бассейн. В... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T08:00
2021-12-05T08:00
2021-12-05T20:19
религия
николай i
третьяковская галерея
красное село
москва
архнадзор
аналитика - религия и мировоззрение
константин михайлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728201021_0:68:3180:1856_1920x0_80_0_0_a9bc5c994fdd97e10746fb60bd5fbcc3.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Девяносто лет назад в Москве взорвали храм Христа Спасителя. В советские годы "свято место" отдали под Дворец Советов, но потом построили огромный бассейн. В народе считали: причина архитектурной чехарды на Волхонке — давнее проклятье. Однако есть и рациональное объяснение. О загадках московской святыни — в материале РИА Новости.Несбывшиеся планыПосле принятия декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" повсеместно начали закрывать церкви и монастыри. Коснулось это и главной святыни императорской России — храма Христа Спасителя.В полдень пятого декабря 1931-го на Волхонке прогремели два мощных взрыва — громадный кафедральный собор превратился в руины.На месте прежней святыни должна была возникнуть новая — грандиозный Дворец Советов. Его начали строить в 1937-м. Проект приостановили из-за Великой Отечественной войны. А после смерти Сталина от прежних планов вовсе отказались.До конца 1950-х зияла огромная яма с остатками фундамента сталинской высотки. А в 1960-м тут открыли круглогодичный бассейн "Москва". Смену зданий на Волхонке иронично отражала поговорка: "Был храм, потом хлам, а теперь срам".Но некоторые горожане находили этому мистическое объяснение."Страшное проклятие"Изначально собор в честь героев Отечественной войны 1812 года (будущий храм Христа Спасителя) хотели возвести на Воробьевых горах, где сейчас главное здание МГУ. Но в 1837-м царь Николай I выбрал другую локацию — Алексеевский холм на Волхонке.Мешало одно обстоятельство: там располагался Алексеевский женский монастырь XIV века. Николай I повелел переселить обитель в Красное село (район станции метро "Красносельская"), а все монастырские здания снести. Ходит легенда, что игуменья прокляла проект. Возмущенная, она якобы воскликнула в сердцах: "И пятидесяти лет здесь ничто не простоит!"Служители современного храма, однако, с улыбкой говорят: "Эта история — не более, чем вымысел"."Никакая игуменья не произнесла бы подобных слов. А уж тем более они не могли исходить из уст настоятельницы Алексеевского монастыря. Ведь известно, что она была высокой духовной жизни", — объясняет протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя.По его словам, покидая монастырь, игуменья сказала: "Бедный, недолго ему здесь стоять". Однако позднее эту фразу народная молва переделала в страшное проклятие.Отец Михаил добавляет: в сносе нет ничего экстраординарного."Такая практика существовала всегда, — говорит он. — Старые монастыри и храмы разбирали, на их месте возводили новые. Например, первый Успенский собор в Кремле снесли. Тот, что сейчас, — второй по счету".Веяние времениЛегенду о 50-летнем сроке отчасти подпитывают исторические факты. Храм Христа Спасителя простоял всего 48 лет, социалистическое святилище вовсе не построили — лишь заложили фундамент. А бассейн проработал 44 года.Однако всем совпадениям есть вполне разумное объяснение."Храм Христа Спасителя олицетворял национальную идеологию. Советская же Москва в недалеком будущем должна была стать столицей мирового коммунизма. Поэтому здание храма воспринимали как нечто чуждое", — объясняет член координационного совета общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.То же касается и Дворца Советов. По словам Михайлова, в войну государственные ценности переориентировали на национальные корни, что отразилось и в архитектуре. Например, в сталинских высотках отчетливо прослеживаются элементы древнерусского зодчества. Так что вненациональный проект стал неуместным.По схожей причине, продолжает эксперт, закрыли и бассейн "Москва": "Это желание исправить историческую несправедливость. Безвозвратно ушедшие памятники старины — Сухарева башня, Красные Ворота — это раны на теле столицы. Поэтому со временем возникает желание восстановить их. Конечно, храм Христа Спасителя был первым в этом списке", — объясняет Михайлов.Обломки империиОтрицают ученые и то, что облицовкой храма украсили станции московского метро. Соборным мрамором якобы выложили стены "Кропоткинской" и "Охотного Ряда", а на "Новокузнецкой" установили скамьи из главного собора."Утверждения об этом есть в краеведческой литературе. Но подтверждающих документов лично я ни разу не видел", — говорит общественник.Точно известна только судьба плит с именами героев войны 1812 года: ими выложили лестницу в Третьяковской галерее. Факт вскрылся, когда в конце 1990-х в здании начали капитальный ремонт.После взрывов чудом уцелели и несколько горельефов (скульптурных выпуклых изображений) наружной облицовки. Их хранят в Донском монастыре в Москве. По словам Рязанцева, скульптуры хотели поместить на прежние места в новом храме. Но экспертиза показала, что трогать их нельзя: могут рассыпаться.Также некоторые москвичи ошибочно полагают, что нынешнее здание стоит на фундаменте Дворца Советов. Другие возражают: "Части бассейна "Москва" послужили для него опорой". Впрочем, заблуждаются и те, и другие."От бассейна ничего не осталось, — рассказывает ключарь.— В 1990-е для будущего храма вырыли новый котлован. А от Дворца Советов сохранилось огромное стальное кольцо для фундамента. Но храм опирается на эту конструкцию лишь частично".Самые популярные заблуждения горожан связаны с залом Церковных Соборов современного комплекса. Люди возмущаются: "Как может светское помещение соседствовать с домом Божьим?" и "богоугодно ли проводить концерты прямо под собором?""Непосредственно под храмом есть еще один — так называемый нижний храм. Зал Церковных Соборов не там", — поясняет протоиерей.Полностью же весь комплекс — в том числе и упомянутый зал — принадлежит Москве.
https://ria.ru/20211127/krestnyy-1760926867.html
красное село
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728201021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56155765edb317d0565e0b6d97506a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай i, третьяковская галерея, красное село, москва, архнадзор, аналитика - религия и мировоззрение, константин михайлов, россия
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Девяносто лет назад в Москве взорвали храм Христа Спасителя. В советские годы "свято место" отдали под Дворец Советов, но потом построили огромный бассейн. В народе считали: причина архитектурной чехарды на Волхонке — давнее проклятье. Однако есть и рациональное объяснение. О загадках московской святыни — в материале РИА Новости.
Несбывшиеся планы
После принятия декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" повсеместно начали закрывать церкви и монастыри. Коснулось это и главной святыни императорской России
— храма Христа Спасителя.
В полдень пятого декабря 1931-го на Волхонке прогремели два мощных взрыва — громадный кафедральный собор превратился в руины.
На месте прежней святыни должна была возникнуть новая — грандиозный Дворец Советов. Его начали строить в 1937-м. Проект приостановили из-за Великой Отечественной войны. А после смерти Сталина от прежних планов вовсе отказались.
До конца 1950-х зияла огромная яма с остатками фундамента сталинской высотки. А в 1960-м тут открыли круглогодичный бассейн "Москва". Смену зданий на Волхонке иронично отражала поговорка: "Был храм, потом хлам, а теперь срам".
Но некоторые горожане находили этому мистическое объяснение.
"Страшное проклятие"
Изначально собор в честь героев Отечественной войны 1812 года (будущий храм Христа Спасителя) хотели возвести на Воробьевых горах, где сейчас главное здание МГУ. Но в 1837-м царь Николай I
выбрал другую локацию — Алексеевский холм на Волхонке.
Мешало одно обстоятельство: там располагался Алексеевский женский монастырь XIV века. Николай I повелел переселить обитель в Красное село
(район станции метро "Красносельская"), а все монастырские здания снести. Ходит легенда, что игуменья прокляла проект. Возмущенная, она якобы воскликнула в сердцах: "И пятидесяти лет здесь ничто не простоит!"
Служители современного храма, однако, с улыбкой говорят: "Эта история — не более, чем вымысел".
"Никакая игуменья не произнесла бы подобных слов. А уж тем более они не могли исходить из уст настоятельницы Алексеевского монастыря. Ведь известно, что она была высокой духовной жизни", — объясняет протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя.
По его словам, покидая монастырь, игуменья сказала: "Бедный, недолго ему здесь стоять". Однако позднее эту фразу народная молва переделала в страшное проклятие.
Отец Михаил добавляет: в сносе нет ничего экстраординарного.
"Такая практика существовала всегда, — говорит он. — Старые монастыри и храмы разбирали, на их месте возводили новые. Например, первый Успенский собор в Кремле снесли. Тот, что сейчас, — второй по счету".
Веяние времени
Легенду о 50-летнем сроке отчасти подпитывают исторические факты. Храм Христа Спасителя простоял всего 48 лет, социалистическое святилище вовсе не построили — лишь заложили фундамент. А бассейн проработал 44 года.
Однако всем совпадениям есть вполне разумное объяснение.
"Храм Христа Спасителя олицетворял национальную идеологию. Советская же Москва
в недалеком будущем должна была стать столицей мирового коммунизма. Поэтому здание храма воспринимали как нечто чуждое", — объясняет член координационного совета общественного движения "Архнадзор
" Константин Михайлов
.
То же касается и Дворца Советов. По словам Михайлова, в войну государственные ценности переориентировали на национальные корни, что отразилось и в архитектуре. Например, в сталинских высотках отчетливо прослеживаются элементы древнерусского зодчества. Так что вненациональный проект стал неуместным.
По схожей причине, продолжает эксперт, закрыли и бассейн "Москва": "Это желание исправить историческую несправедливость. Безвозвратно ушедшие памятники старины — Сухарева башня, Красные Ворота — это раны на теле столицы. Поэтому со временем возникает желание восстановить их. Конечно, храм Христа Спасителя был первым в этом списке", — объясняет Михайлов.
Обломки империи
Отрицают ученые и то, что облицовкой храма украсили станции московского метро. Соборным мрамором якобы выложили стены "Кропоткинской" и "Охотного Ряда", а на "Новокузнецкой" установили скамьи из главного собора.
"Утверждения об этом есть в краеведческой литературе. Но подтверждающих документов лично я ни разу не видел", — говорит общественник.
Точно известна только судьба плит с именами героев войны 1812 года: ими выложили лестницу в Третьяковской галерее
. Факт вскрылся, когда в конце 1990-х в здании начали капитальный ремонт.
После взрывов чудом уцелели и несколько горельефов (скульптурных выпуклых изображений) наружной облицовки. Их хранят в Донском монастыре в Москве. По словам Рязанцева, скульптуры хотели поместить на прежние места в новом храме. Но экспертиза показала, что трогать их нельзя: могут рассыпаться.
Также некоторые москвичи ошибочно полагают, что нынешнее здание стоит на фундаменте Дворца Советов. Другие возражают: "Части бассейна "Москва" послужили для него опорой". Впрочем, заблуждаются и те, и другие.
"От бассейна ничего не осталось, — рассказывает ключарь.— В 1990-е для будущего храма вырыли новый котлован. А от Дворца Советов сохранилось огромное стальное кольцо для фундамента. Но храм опирается на эту конструкцию лишь частично".
Самые популярные заблуждения горожан связаны с залом Церковных Соборов современного комплекса. Люди возмущаются: "Как может светское помещение соседствовать с домом Божьим?" и "богоугодно ли проводить концерты прямо под собором?"
"Непосредственно под храмом есть еще один — так называемый нижний храм. Зал Церковных Соборов не там", — поясняет протоиерей.
Полностью же весь комплекс — в том числе и упомянутый зал — принадлежит Москве.