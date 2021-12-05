https://ria.ru/20211205/khram-1762087285.html

"Долго тебе не простоять". Что связано с постройкой главного храма России

"Долго тебе не простоять". Что связано с постройкой главного храма России - РИА Новости, 05.12.2021

"Долго тебе не простоять". Что связано с постройкой главного храма России

Девяносто лет назад в Москве взорвали храм Христа Спасителя. В советские годы "свято место" отдали под Дворец Советов, но потом построили огромный бассейн. В... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T08:00

2021-12-05T08:00

2021-12-05T20:19

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Девяносто лет назад в Москве взорвали храм Христа Спасителя. В советские годы "свято место" отдали под Дворец Советов, но потом построили огромный бассейн. В народе считали: причина архитектурной чехарды на Волхонке — давнее проклятье. Однако есть и рациональное объяснение. О загадках московской святыни — в материале РИА Новости.Несбывшиеся планыПосле принятия декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" повсеместно начали закрывать церкви и монастыри. Коснулось это и главной святыни императорской России — храма Христа Спасителя.В полдень пятого декабря 1931-го на Волхонке прогремели два мощных взрыва — громадный кафедральный собор превратился в руины.На месте прежней святыни должна была возникнуть новая — грандиозный Дворец Советов. Его начали строить в 1937-м. Проект приостановили из-за Великой Отечественной войны. А после смерти Сталина от прежних планов вовсе отказались.До конца 1950-х зияла огромная яма с остатками фундамента сталинской высотки. А в 1960-м тут открыли круглогодичный бассейн "Москва". Смену зданий на Волхонке иронично отражала поговорка: "Был храм, потом хлам, а теперь срам".Но некоторые горожане находили этому мистическое объяснение."Страшное проклятие"Изначально собор в честь героев Отечественной войны 1812 года (будущий храм Христа Спасителя) хотели возвести на Воробьевых горах, где сейчас главное здание МГУ. Но в 1837-м царь Николай I выбрал другую локацию — Алексеевский холм на Волхонке.Мешало одно обстоятельство: там располагался Алексеевский женский монастырь XIV века. Николай I повелел переселить обитель в Красное село (район станции метро "Красносельская"), а все монастырские здания снести. Ходит легенда, что игуменья прокляла проект. Возмущенная, она якобы воскликнула в сердцах: "И пятидесяти лет здесь ничто не простоит!"Служители современного храма, однако, с улыбкой говорят: "Эта история — не более, чем вымысел"."Никакая игуменья не произнесла бы подобных слов. А уж тем более они не могли исходить из уст настоятельницы Алексеевского монастыря. Ведь известно, что она была высокой духовной жизни", — объясняет протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя.По его словам, покидая монастырь, игуменья сказала: "Бедный, недолго ему здесь стоять". Однако позднее эту фразу народная молва переделала в страшное проклятие.Отец Михаил добавляет: в сносе нет ничего экстраординарного."Такая практика существовала всегда, — говорит он. — Старые монастыри и храмы разбирали, на их месте возводили новые. Например, первый Успенский собор в Кремле снесли. Тот, что сейчас, — второй по счету".Веяние времениЛегенду о 50-летнем сроке отчасти подпитывают исторические факты. Храм Христа Спасителя простоял всего 48 лет, социалистическое святилище вовсе не построили — лишь заложили фундамент. А бассейн проработал 44 года.Однако всем совпадениям есть вполне разумное объяснение."Храм Христа Спасителя олицетворял национальную идеологию. Советская же Москва в недалеком будущем должна была стать столицей мирового коммунизма. Поэтому здание храма воспринимали как нечто чуждое", — объясняет член координационного совета общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.То же касается и Дворца Советов. По словам Михайлова, в войну государственные ценности переориентировали на национальные корни, что отразилось и в архитектуре. Например, в сталинских высотках отчетливо прослеживаются элементы древнерусского зодчества. Так что вненациональный проект стал неуместным.По схожей причине, продолжает эксперт, закрыли и бассейн "Москва": "Это желание исправить историческую несправедливость. Безвозвратно ушедшие памятники старины — Сухарева башня, Красные Ворота — это раны на теле столицы. Поэтому со временем возникает желание восстановить их. Конечно, храм Христа Спасителя был первым в этом списке", — объясняет Михайлов.Обломки империиОтрицают ученые и то, что облицовкой храма украсили станции московского метро. Соборным мрамором якобы выложили стены "Кропоткинской" и "Охотного Ряда", а на "Новокузнецкой" установили скамьи из главного собора."Утверждения об этом есть в краеведческой литературе. Но подтверждающих документов лично я ни разу не видел", — говорит общественник.Точно известна только судьба плит с именами героев войны 1812 года: ими выложили лестницу в Третьяковской галерее. Факт вскрылся, когда в конце 1990-х в здании начали капитальный ремонт.После взрывов чудом уцелели и несколько горельефов (скульптурных выпуклых изображений) наружной облицовки. Их хранят в Донском монастыре в Москве. По словам Рязанцева, скульптуры хотели поместить на прежние места в новом храме. Но экспертиза показала, что трогать их нельзя: могут рассыпаться.Также некоторые москвичи ошибочно полагают, что нынешнее здание стоит на фундаменте Дворца Советов. Другие возражают: "Части бассейна "Москва" послужили для него опорой". Впрочем, заблуждаются и те, и другие."От бассейна ничего не осталось, — рассказывает ключарь.— В 1990-е для будущего храма вырыли новый котлован. А от Дворца Советов сохранилось огромное стальное кольцо для фундамента. Но храм опирается на эту конструкцию лишь частично".Самые популярные заблуждения горожан связаны с залом Церковных Соборов современного комплекса. Люди возмущаются: "Как может светское помещение соседствовать с домом Божьим?" и "богоугодно ли проводить концерты прямо под собором?""Непосредственно под храмом есть еще один — так называемый нижний храм. Зал Церковных Соборов не там", — поясняет протоиерей.Полностью же весь комплекс — в том числе и упомянутый зал — принадлежит Москве.

https://ria.ru/20211127/krestnyy-1760926867.html

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