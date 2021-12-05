https://ria.ru/20211205/kholodilnik-1762237030.html

Одна ночь в холодильнике превращает это блюдо в средство профилактики рака

Назван продукт, чьи полезные свойства усиливаются в холодильнике - РИА Новости, 05.12.2021

Одна ночь в холодильнике превращает это блюдо в средство профилактики рака

Хранение в холодильнике может наделить разные продукты как вредными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний желудка и кишечника,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:41

2021-12-05T11:41

2021-12-05T13:52

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хранение в холодильнике может наделить разные продукты как вредными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний желудка и кишечника, пишет китайский портал Sina.Среди еды, которая вырабатывает опасные канцерогены, а именно нитриты, выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. А вот полезные свойства вареного риса при низкой температуре значительно усиливаются: так, за ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами."Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом, он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением", — объяснил автор материала.Второе полезное свойство этого вещества — профилактика рака кишечника, так как после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота. Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост и способствуя постепенной гибели, отмечает издание. Получить от вареного риса максимум пользы можно, потомив уже готовое блюдо около трех-пяти минут и сразу поставив в холодильник, не дожидаясь остывания при комнатной температуре. Как показали исследования, содержание устойчивого крахмала в этом продукте, охлажденном в течение дня, увеличивается с четырех до 14 процентов. Поэтому лучше всего есть рис, который хранился примерно 24 часа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211103/ris-1757539185.html

https://ria.ru/20211204/produkt-1762169115.html

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питание, еда, здоровье, здоровый образ жизни (зож)