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Одна ночь в холодильнике превращает это блюдо в средство профилактики рака
Назван продукт, чьи полезные свойства усиливаются в холодильнике - РИА Новости, 05.12.2021
Одна ночь в холодильнике превращает это блюдо в средство профилактики рака
Хранение в холодильнике может наделить разные продукты как вредными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний желудка и кишечника,... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:41
2021-12-05T13:52
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хранение в холодильнике может наделить разные продукты как вредными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний желудка и кишечника, пишет китайский портал Sina.Среди еды, которая вырабатывает опасные канцерогены, а именно нитриты, выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. А вот полезные свойства вареного риса при низкой температуре значительно усиливаются: так, за ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами."Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом, он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением", — объяснил автор материала.Второе полезное свойство этого вещества — профилактика рака кишечника, так как после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота. Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост и способствуя постепенной гибели, отмечает издание. Получить от вареного риса максимум пользы можно, потомив уже готовое блюдо около трех-пяти минут и сразу поставив в холодильник, не дожидаясь остывания при комнатной температуре. Как показали исследования, содержание устойчивого крахмала в этом продукте, охлажденном в течение дня, увеличивается с четырех до 14 процентов. Поэтому лучше всего есть рис, который хранился примерно 24 часа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211103/ris-1757539185.html
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питание, еда, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
11:41 05.12.2021 (обновлено: 13:52 05.12.2021)
 
Назван продукт, чьи полезные свойства усиливаются в холодильнике

Sina: полежавший в холодильнике рис превращается в средство профилактики рака

© Depositphotos / AndreyPopovМногокамерный холодильник
Многокамерный холодильник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хранение в холодильнике может наделить разные продукты как вредными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний желудка и кишечника, пишет китайский портал Sina.
Среди еды, которая вырабатывает опасные канцерогены, а именно нитриты, выделили зеленые листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, а также недоваренные яйца. А вот полезные свойства вареного риса при низкой температуре значительно усиливаются: так, за ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает человеку справляться со многими проблемами.
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"Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом, он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением", — объяснил автор материала.
Второе полезное свойство этого вещества — профилактика рака кишечника, так как после реакции крахмала и кишечных бактерий образуется масляная кислота. Она не только укрепляет иммунитет кишечника, но и при появлении ракового процесса напрямую воздействует на злокачественные клетки, подавляя их рост и способствуя постепенной гибели, отмечает издание.
Получить от вареного риса максимум пользы можно, потомив уже готовое блюдо около трех-пяти минут и сразу поставив в холодильник, не дожидаясь остывания при комнатной температуре. Как показали исследования, содержание устойчивого крахмала в этом продукте, охлажденном в течение дня, увеличивается с четырех до 14 процентов. Поэтому лучше всего есть рис, который хранился примерно 24 часа.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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