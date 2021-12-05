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Саудовская Аравия разрешила приезжать на хадж вакцинированным россиянам

Саудовская Аравия разрешила приезжать на хадж вакцинированным россиянам - РИА Новости, 05.12.2021

Саудовская Аравия разрешила приезжать на хадж вакцинированным россиянам

Власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами "Спутник V" от коронавируса, совершать непродолжительные поездки в королевство, в... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:55

2021-12-05T13:55

2021-12-05T13:55

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саудовская аравия

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религия

коронавирус covid-19

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ДОХА, 5 дек - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами "Спутник V" от коронавируса, совершать непродолжительные поездки в королевство, в частности, приезжать на хадж и малый хадж - умру, говорится в сообщении саудовского минздрава на его сайте."С 1 января разрешаются короткие поездки в Саудовскую Аравию, которые включают обряды хаджа или умры, для вакцинированных двумя дозами "Спутника V", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211125/pyatnitsa-1760760588.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, россия, религия, коронавирус covid-19