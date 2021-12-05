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Туризм
https://ria.ru/20211205/kazan-1761960818.html
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям Казани о Москве
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям Казани о Москве - РИА Новости, 05.12.2021
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям Казани о Москве
В Казани в мобильном туристическом инфоцентре MoscowInfoСafe можно будет узнать о достопримечательностях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T00:20
2021-12-05T00:20
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Казани в мобильном туристическом инфоцентре MoscowInfoСafe можно будет узнать о достопримечательностях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма."Пятого декабря в Казани начнет работать мобильный туристический информационный центр Москвы — MoscowInfoСafe. Его установят в начале пешеходной улицы Петербургской, возле памятника Льву Гумилеву", — рассказали в пресс-службе.Инфоцентр будет открыт для всех желающих до 19 декабря, затем он вернется в Москву. Время работы — ежедневно, с десяти до 20 часов.Горожане и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, интересных событиях двух городов, бесплатно получить брошюры, карты, а также узнать о возможностях цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Консультант инфоцентра расскажет, как с его помощью можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы России, составить персональный маршрут.Инфоцентр установят в столице Татарстана в преддверии туристского форума "Ориентиры будущего", который будет проходить с 5 по 7 декабря. Мобильный инфоцентр призван популяризировать внутренний туризм и представить гостям потенциал Москвы.MoscowInfoCafe — это передвижной информационный центр для туристов, созданный по актуальным визуальным трендам и потребительским запросам. Впервые он был представлен в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. Затем работал в Тобольске, Тюмени, Нижнем Новгороде и столичном Парке Горького.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
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казань, москва, новости - туризм, туризм, россия
00:20 05.12.2021
 
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям Казани о Москве

Мобильный туристический инфоцентр MoscowInfoСafe расскажет жителям Казани о Москве

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский Кремль
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Казани в мобильном туристическом инфоцентре MoscowInfoСafe можно будет узнать о достопримечательностях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма.
"Пятого декабря в Казани начнет работать мобильный туристический информационный центр Москвы — MoscowInfoСafe. Его установят в начале пешеходной улицы Петербургской, возле памятника Льву Гумилеву", — рассказали в пресс-службе.
Инфоцентр будет открыт для всех желающих до 19 декабря, затем он вернется в Москву. Время работы — ежедневно, с десяти до 20 часов.
Горожане и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, интересных событиях двух городов, бесплатно получить брошюры, карты, а также узнать о возможностях цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Консультант инфоцентра расскажет, как с его помощью можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы России, составить персональный маршрут.
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Инфоцентр установят в столице Татарстана в преддверии туристского форума "Ориентиры будущего", который будет проходить с 5 по 7 декабря. Мобильный инфоцентр призван популяризировать внутренний туризм и представить гостям потенциал Москвы.
MoscowInfoCafe — это передвижной информационный центр для туристов, созданный по актуальным визуальным трендам и потребительским запросам. Впервые он был представлен в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. Затем работал в Тобольске, Тюмени, Нижнем Новгороде и столичном Парке Горького.
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