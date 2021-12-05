https://ria.ru/20211205/kartoshka-1762136308.html

Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов

Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов - РИА Новости, 05.12.2021

Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов

Высказывания ряда экспертов, что картофель вскоре может стоить, как апельсины, не обоснованы — такой сценарий вероятен, лишь если мы почти полностью перейдем на РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T02:15

2021-12-05T02:15

2021-12-05T02:15

экономика

продукты

еда

санкт-петербург

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федеральная служба государственной статистики (росстат)

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Высказывания ряда экспертов, что картофель вскоре может стоить, как апельсины, не обоснованы — такой сценарий вероятен, лишь если мы почти полностью перейдем на импорт корнеплода, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах "Мини", "Органик" и некоторые другие сорта импортного картофеля давно уже стоят почти в 2,5 раза дороже апельсинов.При этом, цены отечественного картофеля, наоборот, в два-три раза ниже цен на апельсины и другие цитрусовые. И даже “усилия тех, кто пытается спекулировать на рынке с учетом инфляции, не увенчаются успехом”, заявил Рамазанов.Учитывая низкую себестоимость картофеля, при высоких темпах роста цен производители будут заинтересованы в увеличении его производства, предположил экономист.“Кроме того, по данным Росстата в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95 процентов, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадеживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины", — заключил он.

https://ria.ru/20211129/belorussiya-1760960534.html

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экономика, продукты, еда, санкт-петербург, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), рэу имени г. в. плеханова, россия, ибрагим рамазанов