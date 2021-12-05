Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/karta-1762223040.html
"Поставить русских на место": Запад подготовил план уничтожения России
Пушков оценил "схему атаки России на Украину" от газеты Bild - РИА Новости, 05.12.2021
"Поставить русских на место": Запад подготовил план уничтожения России
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического нападения России на Украину. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T06:54
2021-12-05T06:54
в мире
украина
сша
германия
алексей пушков
нато
bild
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического нападения России на Украину.Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что издание якобы узнало детали планов Москвы о "вторжении" на Украину. Газета, ссылаясь, в частности, на близкие к НАТО источники, разместила карту, где обозначены направления "готовящегося нападения". Выделены три фазы, причем последняя предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild предположили, что в России разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211205/sanktsii-1762219879.html
украина
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, алексей пушков, нато, bild, россия
06:54 05.12.2021
 
Пушков оценил "схему атаки России на Украину" от газеты Bild

Сенатор Пушков: схема "агрессии России" от Bild создана для подготовки атаки на Москву

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического нападения России на Украину.
Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что издание якобы узнало детали планов Москвы о "вторжении" на Украину. Газета, ссылаясь, в частности, на близкие к НАТО источники, разместила карту, где обозначены направления "готовящегося нападения". Выделены три фазы, причем последняя предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild предположили, что в России разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".
"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"— написал Пушков.
Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
01:42
Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
 
В миреУкраинаСШАГерманияАлексей ПушковНАТОBildРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Диетолог рассказала, кому опасно есть бананы
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть бананыСМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц