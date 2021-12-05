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"Поставить русских на место": Запад подготовил план уничтожения России

Пушков оценил "схему атаки России на Украину" от газеты Bild - РИА Новости, 05.12.2021

"Поставить русских на место": Запад подготовил план уничтожения России

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического нападения России на Украину. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T06:54

2021-12-05T06:54

2021-12-05T06:54

в мире

украина

сша

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алексей пушков

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического нападения России на Украину.Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что издание якобы узнало детали планов Москвы о "вторжении" на Украину. Газета, ссылаясь, в частности, на близкие к НАТО источники, разместила карту, где обозначены направления "готовящегося нападения". Выделены три фазы, причем последняя предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild предположили, что в России разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211205/sanktsii-1762219879.html

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в мире, украина, сша, германия, алексей пушков, нато, bild, россия