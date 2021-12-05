"Поставить русских на место": Запад подготовил план уничтожения России

Пушков оценил "схему атаки России на Украину" от газеты Bild
Сенатор Пушков: схема "агрессии России" от Bild создана для подготовки атаки на Москву
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram немецкий журнал Bild, опубликовавший карту гипотетического нападения России на Украину.
Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что издание якобы узнало детали планов Москвы о "вторжении" на Украину. Газета, ссылаясь, в частности, на близкие к НАТО источники, разместила карту, где обозначены направления "готовящегося нападения". Выделены три фазы, причем последняя предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild предположили, что в России разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".
"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"— написал Пушков.
Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.