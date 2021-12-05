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Аналитики узнали, какие продукты популярны у россиян осенью
Аналитики узнали, какие продукты популярны у россиян осенью - РИА Новости, 05.12.2021
Аналитики узнали, какие продукты популярны у россиян осенью
Всесезонные фрукты, такие как виноград, бананы и апельсины, пользуются большим спросом у россиян осенью, чем летом, рост их количества в "осенних" чеках показал РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:10
2021-12-05T09:10
общество
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Всесезонные фрукты, такие как виноград, бананы и апельсины, пользуются большим спросом у россиян осенью, чем летом, рост их количества в "осенних" чеках показал самую заметную динамику, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании были использованы обезличенные данные сервиса по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров с сентября по ноябрь 2021 года, а также с июня по август 2021 года."С окончанием поры летних ягод вырос спрос на всесезонные фрукты. Так, по данным банка, топ-3 продукта, которые показали самую заметную динамику роста их количества в "осенних" чеках относительно лета: виноград (183%), бананы (60%) и апельсины (63%)", - подсчитали авторы исследования.При этом топ-3 продукта с самым заметным снижением этих показателей в чеках сентября-ноября по сравнению с июнем-августом, по данным аналитиков, стали квас (-84%), мороженое (-57%) и арбузы (-56%), то есть продукты, спрос на которые обычно высок летом.Из-за того, что в 2021 году арбузы созрели раньше обычного благодаря жаркому лету, многие россияне активно покупали их именно в летние месяцы, не дожидаясь, как обычно, приближения осени, указали авторы исследования.Аналитики также выяснили, что хлеб встречался в чеках с сентября по ноябрь на 15% чаще, чем с июня по август, кофе - также на 15%, молоко - на 11%, сыр - на 10%, а мясо - на 8%.
https://ria.ru/20211205/kredit-1762225957.html
https://rsport.ria.ru/20211204/frukty-1762098800.html
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353
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общество, россия
09:10 05.12.2021
 
Аналитики узнали, какие продукты популярны у россиян осенью

Аналитики выяснили, что осенью россияне чаще покупают виноград, бананы и апельсины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете
Покупатели в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Всесезонные фрукты, такие как виноград, бананы и апельсины, пользуются большим спросом у россиян осенью, чем летом, рост их количества в "осенних" чеках показал самую заметную динамику, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании были использованы обезличенные данные сервиса по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров с сентября по ноябрь 2021 года, а также с июня по август 2021 года.
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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"С окончанием поры летних ягод вырос спрос на всесезонные фрукты. Так, по данным банка, топ-3 продукта, которые показали самую заметную динамику роста их количества в "осенних" чеках относительно лета: виноград (183%), бананы (60%) и апельсины (63%)", - подсчитали авторы исследования.
При этом топ-3 продукта с самым заметным снижением этих показателей в чеках сентября-ноября по сравнению с июнем-августом, по данным аналитиков, стали квас (-84%), мороженое (-57%) и арбузы (-56%), то есть продукты, спрос на которые обычно высок летом.
Из-за того, что в 2021 году арбузы созрели раньше обычного благодаря жаркому лету, многие россияне активно покупали их именно в летние месяцы, не дожидаясь, как обычно, приближения осени, указали авторы исследования.
Аналитики также выяснили, что хлеб встречался в чеках с сентября по ноябрь на 15% чаще, чем с июня по август, кофе - также на 15%, молоко - на 11%, сыр - на 10%, а мясо - на 8%.
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Вчера, 02:45ЗОЖ
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