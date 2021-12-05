https://ria.ru/20211205/ipoteka-1762229080.html

Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС

Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС - РИА Новости, 05.12.2021

Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС

Российским банкам для активного развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нужно наличие эффективных застройщиков в этом сегменте,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T09:35

2021-12-05T09:35

2021-12-05T09:35

экономика

россельхозбанк

жилье

загородная недвижимость

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российским банкам для активного развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нужно наличие эффективных застройщиков в этом сегменте, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков."До тех пор, пока не появится сегмент эффективных застройщиков в ИЖС, которые будут признаны, будут опираться на правильную нормативную базу и поддержку государства, конечный потребитель такого продукта будет лишен", - сказал он."Спрос определяет предложение. До недавних пор не было спроса. Сейчас, по сути, нет возможности приобрести в кредит землю для строительства, потому что никто не готов это профинансировать. А вот когда появится легитимный участок, позволяющий гарантировать покрытие рисков, тогда при наличии спроса появится и предложение", - отметил зампред РСХБ.Чтобы выйти в сегмент ИЖС, квалифицированному застройщику нужно вкладывать в это деньги, поясняет он. "Вопрос, будет ли емкость капитала, и как застройщики захотят его использовать. Будут ли они выходить на новую для них территорию или будут укреплять позиции в городе", - отметил Сивков."В конечном счете банкам сделать продукт просто, но мы не хотим делать предложение, которое будет неподъемным для клиента и которое вдобавок еще и не гарантирует получение жилья. Мы считаем очень важным дать людям гарантию сохранения их инвестиций", - заключил он.

https://ria.ru/20211119/izhs-1759769629.html

https://realty.ria.ru/20211116/izhs-1759243997.html

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экономика, россельхозбанк, жилье, загородная недвижимость