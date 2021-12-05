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Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС
Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС - РИА Новости, 05.12.2021
Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС
Российским банкам для активного развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нужно наличие эффективных застройщиков в этом сегменте,... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:35
2021-12-05T09:35
экономика
россельхозбанк
жилье
загородная недвижимость
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российским банкам для активного развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нужно наличие эффективных застройщиков в этом сегменте, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков."До тех пор, пока не появится сегмент эффективных застройщиков в ИЖС, которые будут признаны, будут опираться на правильную нормативную базу и поддержку государства, конечный потребитель такого продукта будет лишен", - сказал он."Спрос определяет предложение. До недавних пор не было спроса. Сейчас, по сути, нет возможности приобрести в кредит землю для строительства, потому что никто не готов это профинансировать. А вот когда появится легитимный участок, позволяющий гарантировать покрытие рисков, тогда при наличии спроса появится и предложение", - отметил зампред РСХБ.Чтобы выйти в сегмент ИЖС, квалифицированному застройщику нужно вкладывать в это деньги, поясняет он. "Вопрос, будет ли емкость капитала, и как застройщики захотят его использовать. Будут ли они выходить на новую для них территорию или будут укреплять позиции в городе", - отметил Сивков."В конечном счете банкам сделать продукт просто, но мы не хотим делать предложение, которое будет неподъемным для клиента и которое вдобавок еще и не гарантирует получение жилья. Мы считаем очень важным дать людям гарантию сохранения их инвестиций", - заключил он.
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экономика, россельхозбанк, жилье, загородная недвижимость
09:35 05.12.2021
 
Банкир объяснил, что нужно для развития кредитов на ИЖС

Банкир Арташес Сивков объяснил, что нужно для развития кредитов на индивидуальное жилье

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСтроительство дома в сельской местности
Строительство дома в сельской местности - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российским банкам для активного развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нужно наличие эффективных застройщиков в этом сегменте, рассказал в интервью РИА Новости зампред Россельхозбанка Арташес Сивков.
"До тех пор, пока не появится сегмент эффективных застройщиков в ИЖС, которые будут признаны, будут опираться на правильную нормативную базу и поддержку государства, конечный потребитель такого продукта будет лишен", - сказал он.
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"Спрос определяет предложение. До недавних пор не было спроса. Сейчас, по сути, нет возможности приобрести в кредит землю для строительства, потому что никто не готов это профинансировать. А вот когда появится легитимный участок, позволяющий гарантировать покрытие рисков, тогда при наличии спроса появится и предложение", - отметил зампред РСХБ.
Чтобы выйти в сегмент ИЖС, квалифицированному застройщику нужно вкладывать в это деньги, поясняет он. "Вопрос, будет ли емкость капитала, и как застройщики захотят его использовать. Будут ли они выходить на новую для них территорию или будут укреплять позиции в городе", - отметил Сивков.
"В конечном счете банкам сделать продукт просто, но мы не хотим делать предложение, которое будет неподъемным для клиента и которое вдобавок еще и не гарантирует получение жилья. Мы считаем очень важным дать людям гарантию сохранения их инвестиций", - заключил он.
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ЭкономикаРоссельхозбанкЖильеЗагородная недвижимость
 
 
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