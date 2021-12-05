03:43 05.12.2021 (обновлено: 10:57 05.12.2021)
Президент Финляндии рассказал, что важно в отношениях с Россией
Президент Финляндии Ниинисте: в отношениях с Россией важно не игнорировать ее интересы
ЛОНДОН, 5 дек — РИА Новости. Для России важно, чтобы ее интересы не игнорировали, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.
"С русскими самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их", — заявил он в интервью британской газете Sunday Times.
Как пишет издание, финский лидер упомянул бывшего мэра Турку Юхани Леппя, который неоднократно встречался с Владимиром Путиным в начале 1990-х. По словам Ниинисте, российский лидер никогда не забывал почтительности со стороны Леппя и до сих пор приглашает его в Москву.
Вместе с тем глава государства, говоря об отношениях с Россией, отметил, что в его стране есть "пришедшая из истории" поговорка, гласящая: "казак берет все, что плохо лежит". В этой связи он указал на необходимость "быть твердыми в своей позиции".
Кроме того, президент затронул тему российского Северного флота. "Конечно, они говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они наращивают и укрепляют свою оборону. Но, как мы все знаем, море бесконечно по своим размерам. Где начинается защита и как далеко она простирается? Совершенно очевидно, что арктический путь является стратегическим, и у меня нет сомнений, что русские это очень хорошо понимают и даже используют", — указал Ниинисте.
Россия не раз отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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