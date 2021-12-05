https://ria.ru/20211205/interesy-1762221746.html

Президент Финляндии рассказал, что важно в отношениях с Россией

Президент Финляндии рассказал, что важно в отношениях с Россией - РИА Новости, 05.12.2021

Президент Финляндии рассказал, что важно в отношениях с Россией

Для России важно, чтобы ее интересы не игнорировали, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T03:43

2021-12-05T03:43

2021-12-05T10:57

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ЛОНДОН, 5 дек — РИА Новости. Для России важно, чтобы ее интересы не игнорировали, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.Как пишет издание, финский лидер упомянул бывшего мэра Турку Юхани Леппя, который неоднократно встречался с Владимиром Путиным в начале 1990-х. По словам Ниинисте, российский лидер никогда не забывал почтительности со стороны Леппя и до сих пор приглашает его в Москву.Вместе с тем глава государства, говоря об отношениях с Россией, отметил, что в его стране есть "пришедшая из истории" поговорка, гласящая: "казак берет все, что плохо лежит". В этой связи он указал на необходимость "быть твердыми в своей позиции".Кроме того, президент затронул тему российского Северного флота. "Конечно, они говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они наращивают и укрепляют свою оборону. Но, как мы все знаем, море бесконечно по своим размерам. Где начинается защита и как далеко она простирается? Совершенно очевидно, что арктический путь является стратегическим, и у меня нет сомнений, что русские это очень хорошо понимают и даже используют", — указал Ниинисте.Россия не раз отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211129/neprisoedinenie-1761330189.html

https://ria.ru/20211203/zakharova-1762118717.html

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