https://ria.ru/20211205/indiya-1762235450.html

В Индии из-за ошибки во время армейской спецоперации погибли 14 человек

В Индии из-за ошибки во время армейской спецоперации погибли 14 человек - РИА Новости, 05.12.2021

В Индии из-за ошибки во время армейской спецоперации погибли 14 человек

Четырнадцать человек, в том числе 13 гражданских погибли во время спецоперации индийской армии на востоке страны в штате Нагаленд, сообщила пресс-служба 3-й... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:25

2021-12-05T11:25

2021-12-05T11:25

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе 13 гражданских погибли во время спецоперации индийской армии на востоке страны в штате Нагаленд, сообщила пресс-служба 3-й армейского корпуса."Основываясь на достоверных разведданных о вероятном передвижении повстанцев, планировалось провести операцию в районе Тиру, округ Мон, Нагаленд. Мы глубоко сожалеем об этом инциденте и его последствиях. Причина гибели людей расследуется на самом высоком уровне, и в соответствии с законом будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении.Армия отметила, что в результате инцидента несколько солдат были тяжело ранены, а один солдат от полученных травм скончался.По данным местной полиции, армия устроила засаду на членов запрещенного Национал-социалистического совета Нагаленда, но по ошибке открыла огонь по пикапу, в котором местные рабочие с угольной шахты возвращались домой.Как сообщил представитель армии изданию The Hindu, гражданские лица приехали на машине аналогичной разыскиваемой и "не стали сотрудничать", когда их попросили остановиться. В результате стрельбы погибли шесть человек. Пока представители армии ждали прибытия полиции, местные жители собрались и напали на них. В результате столкновения один солдат был убит, а еще трое получили ранения из-за стрельбы из толпы. После того, как военные открыли огонь в целях самообороны, погибли еще семь гражданских, отметил представитель армии.Главный министр Нагаленда Нейфиу Рио выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что комиссия высокого уровня проведет расследование.

https://ria.ru/20211121/indiya-1760047384.html

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