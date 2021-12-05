Программа "Единой России" даст импульс новой работе, заявил глава Адыгеи
Глава Адыгеи Кумпилов: обновленная программа "Единой России" даст импульс работе
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Обновленная программа "Единой России" даст импульс самым решительным действиям в новых сферах, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Юбилейный XX съезд партии "Единая Россия" официально завершился в субботу в Москве, главным результатом съезда стало переизбрание Дмитрия Медведева председателем партии сроком на пять лет, Андрея Турчака в должности секретаря генсовета "Единой России", а также утверждение обновленного высшего и генерального советов партии. Съезд партии "Единая Россия" проходил в три этапа: 19 июня были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка", 24 августа принята народная программа партии, а 4 декабря сформированы все руководящие органы "Единой России".
По итогам участия в третьем этапе съезда глава Адыгеи отметил, что в республике нацелены на воплощение в жизнь всех поставленных на съезде целей и задач.
"Единая Россия" всегда сохраняла лидирующие позиции в республике. Люди видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит наша партия. Уверен, обновленная программа партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа, выйдет на новые сферы деятельности. Главное – это твердо стоять на страже интересов своих избирателей, всех жителей", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
24 ноября, 17:51Республика АдыгеяАдыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов