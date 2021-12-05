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Программа​ "Единой России" даст импульс новой работе, заявил глава Адыгеи

Программа​ "Единой России" даст импульс новой работе, заявил глава Адыгеи - РИА Новости, 05.12.2021

Программа​ "Единой России" даст импульс новой работе, заявил глава Адыгеи

Обновленная программа​ "Единой России" даст импульс самым решительным действиям в новых сферах, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:30

2021-12-05T21:30

2021-12-05T21:30

республика адыгея

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республика адыгея

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Обновленная программа​ "Единой России" даст импульс самым решительным действиям в новых сферах, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Юбилейный XX съезд партии "Единая Россия" официально завершился в субботу в Москве, главным результатом съезда стало переизбрание Дмитрия Медведева председателем партии сроком на пять лет, Андрея Турчака в должности секретаря генсовета "Единой России", а также утверждение обновленного высшего и генерального советов партии. Съезд партии "Единая Россия" проходил в три этапа: 19 июня были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка", 24 августа принята народная программа партии, а 4 декабря сформированы все руководящие органы "Единой России".По итогам участия в третьем этапе съезда глава Адыгеи отметил, что в республике нацелены на воплощение в жизнь всех поставленных на съезде целей и задач."Единая Россия" всегда сохраняла лидирующие позиции в республике. Люди видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит наша партия. Уверен, обновленная программа​ партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа, выйдет на новые сферы деятельности. Главное – это твердо стоять на страже интересов своих избирателей, всех жителей", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html

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политика, республика адыгея, москва, единая россия, мурат кумпилов, россия