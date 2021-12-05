https://ria.ru/20211205/grushko-1762274401.html
Киев пытается удержать ЕС на позиции санкций против России, заявили в МИД
Киев пытается удержать ЕС на позиции санкций против России, заявили в МИД - РИА Новости, 05.12.2021
Киев пытается удержать ЕС на позиции санкций против России, заявили в МИД
Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей, чтобы удержать ЕС на позициях санкций против России, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:15
2021-12-05T18:15
2021-12-05T18:58
политика
украина
евросоюз
россия
александр грушко
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей, чтобы удержать ЕС на позициях санкций против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Киев пытается использовать сам факт невыполнения минских договоренностей для того, чтобы держать Евросоюз на позициях санкций. Это очень нравится (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, и он постоянно об этом говорит, и также продолжать удерживать фокус НАТОвской активности на восточном фланге. Вот и вся незатейливая внешнеполитическая комбинация. Мы ее прекрасно видим", - сказал Грушко журналистам.
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политика, украина, евросоюз, россия, александр грушко, владимир зеленский
18:15 05.12.2021 (обновлено: 18:58 05.12.2021)
Киев пытается удержать ЕС на позиции санкций против России, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Киев пытается удержать Евросоюз на позиции санкций против России