https://ria.ru/20211205/grushko-1762273223.html

Украина пытается "залезть" под внешнее управление, заявили в МИД

Украина пытается "залезть" под внешнее управление, заявили в МИД - РИА Новости, 05.12.2021

Украина пытается "залезть" под внешнее управление, заявили в МИД

У Украины много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:04

2021-12-05T18:04

2021-12-05T19:55

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. У Украины много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.Как указал дипломат, Киев стремится использовать сам факт ухода от Минских соглашений, чтобы удержать ЕС на позициях антироссийских санкций."Это очень нравится (украинскому президенту. — Прим. ред.) Зеленскому, и он постоянно об этом говорит. И также (Украина пытается. — Прим. ред.) продолжать удерживать фокус натовской активности на восточном фланге. Вот и вся незатейливая внешнеполитическая комбинация. Мы ее прекрасно видим", — отметил Грушко.При этом рано или поздно западные политики должны заставить Украину претворить в жизнь данные обещания, считает он. По мнению замглавы МИД, Минские соглашения — это единственный способ решить гражданский конфликт в Донбассе и сохранить европейскую безопасность."Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров. <...> Мы будем придерживаться именно этой — спокойной, твердой — позиции", — добавил Грушко.Он назвал абсурдными обвинения в том, что Москва "не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из минских договоренностей"."По той простой причине, что таких обязательств нет", — объяснил замминистра.Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Киев не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле — поэтому его нужно "заставлять" их выполнять. По его словам, именно для этого создали "нормандский формат", но Берлин и Париж пока пренебрегают своими обязательствами.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава своих Вооруженных сил. Как указывал Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211203/kiev-1762096494.html

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