https://ria.ru/20211205/granitsa-1762286528.html

Путин надеется, что ситуация на польской границе нормализуется

Путин надеется, что ситуация на польской границе нормализуется - РИА Новости, 05.12.2021

Путин надеется, что ситуация на польской границе нормализуется

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:52

2021-12-05T19:52

2021-12-05T20:14

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму."Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена", - сказал президент на встрече с главой Международной федерации общества Красного креста и Красного полумесяца.Путин отметил, что нужно всячески поддерживать организации Красного креста и Красного полумесяца, чтобы оказывать людям необходимую помощь на месте. "Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, если в этом будет какая-то необходимость", - заверил президент России."Насколько я понимаю, белорусские власти и белорусский Красный Крест активно содействуют тому, чтобы люди не страдали, которые находятся там. Меня, честно говоря, особенно беспокоят там малолетние дети. Просто невозможно спокойно смотреть, когда видишь, что они в условиях зимы практически уже вынуждены ночевать на улице. Я просто представляю, как они там живут", - добавил Путин. Он подчеркнул, что помощь Красного Креста в этой ситуации в высшей степени востребована.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211205/migranty-1762285645.html

https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html

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