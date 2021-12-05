19:52 05.12.2021 (обновлено: 20:14 05.12.2021)
Путин надеется, что ситуация на польской границе нормализуется
Президент Путин надеется, что ситуация с мигрантами на польской границе нормализуется
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
"Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена", - сказал президент на встрече с главой Международной федерации общества Красного креста и Красного полумесяца.
Путин отметил, что нужно всячески поддерживать организации Красного креста и Красного полумесяца, чтобы оказывать людям необходимую помощь на месте. "Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, если в этом будет какая-то необходимость", - заверил президент России.
"Насколько я понимаю, белорусские власти и белорусский Красный Крест активно содействуют тому, чтобы люди не страдали, которые находятся там. Меня, честно говоря, особенно беспокоят там малолетние дети. Просто невозможно спокойно смотреть, когда видишь, что они в условиях зимы практически уже вынуждены ночевать на улице. Я просто представляю, как они там живут", - добавил Путин. Он подчеркнул, что помощь Красного Креста в этой ситуации в высшей степени востребована.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.