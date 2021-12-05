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Депутаты "Единой России" встретятся с Гинцбургом
Депутаты "Единой России" встретятся с Гинцбургом - РИА Новости, 05.12.2021
Депутаты "Единой России" встретятся с Гинцбургом
Встреча депутатов внутрифракционной группы "Единой России" с директором НИЦ имени Гамалеи Александром Гинцбургом состоится в понедельник, парламентарии... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:56
2021-12-05T14:56
2021-12-05T14:59
распространение коронавируса
общество
единая россия
здоровье - общество
адальби шхагошев
александр гинцбург
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Встреча депутатов внутрифракционной группы "Единой России" с директором НИЦ имени Гамалеи Александром Гинцбургом состоится в понедельник, парламентарии планируют обсудить штамм "омикрон", а также вакцины, сообщил РИА Новости руководитель группы ЕР Адальби Шхагошев."Договорились, завтра - встреча с Гинцбургом. Актуальная тема с учетом нового штамма "омикрон", касательно вакцины, детской вакцины и вообще целый спектр вопросов внутрифракционной группой мы хотим обсудить", - рассказал Шхагошев.Как уточнил политик, правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте обсуждать не планируется."Все, что касается вакцины, депутатам очень интересно. У нас много встреч проходит, связанных с ковидом и различными мерами, но так или иначе, мы хотим узнать все у человека, который является ученым", - констатировал он.
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общество, единая россия, здоровье - общество, адальби шхагошев, александр гинцбург
14:56 05.12.2021 (обновлено: 14:59 05.12.2021)
Депутаты "Единой России" встретятся с Гинцбургом
Депутаты ЕР обсудят с главой центра Гамалеи Гинцбургом омикрон-штамм и детские вакцины