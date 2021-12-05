https://ria.ru/20211205/festival-1762227737.html

В Москве 10 декабря начнется фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве 10 декабря начнется фестиваль "Путешествие в Рождество" - РИА Новости, 05.12.2021

В Москве 10 декабря начнется фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" планируется провести в Москве с 10 декабря по 9 января, будут работать ярмарки, а также 18 катков и площадка для керлинга,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T09:15

2021-12-05T09:15

2021-12-05T09:15

общество

москва

новый год

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фестиваль "Путешествие в Рождество" планируется провести в Москве с 10 декабря по 9 января, будут работать ярмарки, а также 18 катков и площадка для керлинга, доступ в которые будут по предварительной записи, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."С 10 декабря 2021 года по 09 января 2022 года планируется проведение фестиваля "Путешествие в Рождество" на площадках "Московских сезонов". Будут работать ярмарки, 18 ледовых катков с искусственным льдом, а также площадка для керлинга (доступ по предварительной записи)", - говорится в сообщении.На площадках будут действовать меры санитарной безопасности: вход только после бесконтактной термометрии и при наличии защитной маски; при отсутствии защитной маски осуществляется ее бесплатная выдача; на входных группах будут нанесены разметки социального дистанцирования 1,5 метра. Помимо этого, возле каждого торгового шале размещены антисептические средства, а также информация о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции, шале торговли и общественного питания будут также оснащены терминалами с функцией бесконтактной оплаты."На каруселях часть мест будет занята куклами – плюшевыми медведями, закрепленными пластиковыми стяжками. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течении 10 минут будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей (сидения и опорные ручки)", - говорится в сообщении.В пресс-службе также сообщили, что вход на территорию катков будет осуществляться только по предварительной записи через мобильное приложение "Московские Сезоны", интернет-сайт moscowseasons.com или по телефону горячей линии."В часы работы катков будут предусмотрены четыре технологических окна для проведения санитарно-дезинфекционных мероприятий. В зонах проката ледовых катков размещены 36 бесконтактных санитайзеров (по два на каждый прокат)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211201/elka-1761595323.html

https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1761868383.html

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общество, москва, новый год