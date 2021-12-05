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На Симферопольском шоссе вблизи Москвы столкнулись три автомобиля
На Симферопольском шоссе вблизи Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 05.12.2021
На Симферопольском шоссе вблизи Москвы столкнулись три автомобиля
Авария с участием трех автомобилей, в том числе грузовика, произошла на Симферопольском шоссе близ Москвы, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:55
2021-12-05T18:55
2021-12-05T18:55
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Авария с участием трех автомобилей, в том числе грузовика, произошла на Симферопольском шоссе близ Москвы, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД."В 18.20 на 22-м километре на Симферопольском шоссе (в сторону Москвы - ред.) при перестроении на другую полосу грузовой автомобиль задел два транспортных средства", - сказал собеседник агентства.По его словам, пока сведений о пострадавших нет.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, два человека после ДТП обратились за медицинской помощью.
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происшествия, москва, авто
На Симферопольском шоссе вблизи Москвы столкнулись три автомобиля
На Симферопольском шоссе вблизи Москвы столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик