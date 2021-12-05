https://ria.ru/20211205/dnr-1762262948.html
Пушилин рассказал, как ДНР защищается от украинских беспилотников
Пушилин рассказал, как ДНР защищается от украинских беспилотников - РИА Новости, 05.12.2021
Пушилин рассказал, как ДНР защищается от украинских беспилотников
Самопровозглашенная ДНР ведет работу для защиты от беспилотников, которые использует Украина, проходит модернизацию донецкая ПВО, сказал глава республики Денис... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T16:22
2021-12-05T16:22
2021-12-05T16:22
в мире
киев
турция
министерство обороны украины
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР ведет работу для защиты от беспилотников, которые использует Украина, проходит модернизацию донецкая ПВО, сказал глава республики Денис Пушилин."Работа ведется, наше ПВО проходит определенную модернизацию. Наш ВПК тоже в этом плане работает. То есть у нас остались производственные мощности, в том числе которые сейчас не имеют права не разрабатывать определенные элементы противостояния беспилотным летательным аппаратам, причем как самодельным, так и вплоть до "Байрактаров", - сказал Пушилин журналистам.Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Fгентство Блумберг сообщfло, что Украина приобрела у Турции больше БПЛА Bayraktar TB2, чем заявлялось ранее, в перспективе могут состояться новые поставки дронов Киеву.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
https://ria.ru/20211205/pushilin-1762256422.html
киев
турция
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в мире, киев, турция, министерство обороны украины, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Пушилин рассказал, как ДНР защищается от украинских беспилотников
Глава ДНР Пушилин заявил, что донецкую ПВО модернизируют для защиты от беспилотников