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Пушилин назвал заявления о российских войсках на границе абсурдом

Пушилин назвал заявления о российских войсках на границе абсурдом - РИА Новости, 05.12.2021

Пушилин назвал заявления о российских войсках на границе абсурдом

Заявления о том, что российские войска якобы подошли к границе, исходят не столько от Украины, сколько от США, это абсурд, заявил глава самопровозглашенной ДНР... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:28

2021-12-05T14:28

2021-12-05T14:37

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заявления о том, что российские войска якобы подошли к границе, исходят не столько от Украины, сколько от США, это абсурд, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин."Я считаю эти заявления провокационными, и даже исходящими не столько от Украины, сколько от США, поэтому все эти инсинуации, которые вроде бы как должны заставить Россию вывести войска из России, ну, это же абсурд. Какое отношение имеет это к США или странам НАТО", - сказал Пушилин журналистам.Он добавил, что страны НАТО вблизи России совершают свои опасные манёвры."Они идут на эти шаги, а Россию в чем-то упрекают. Абсурд", - заключил глава ДНР.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211205/donbass-1762243755.html

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