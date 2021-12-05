https://ria.ru/20211205/defis-1762067981.html

Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?

Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис? - РИА Новости, 05.12.2021

Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?

Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи "Тотального диктанта" рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах.

2021-12-05T12:00

2021-12-05T12:00

2021-12-05T12:00

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Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис? Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи «Тотального диктанта» рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах. audio/mpeg

Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис? Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи «Тотального диктанта» рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах. audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Дарья ДубининаЗвукорежиссер Андрей Темнов

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