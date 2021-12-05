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Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?
Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис? - РИА Новости, 05.12.2021
Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?
Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи "Тотального диктанта" рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах.
2021-12-05T12:00
2021-12-05T12:00
2021-12-05T12:00
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Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?
Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи «Тотального диктанта» рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах.
audio/mpeg
Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?
Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи «Тотального диктанта» рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Дарья ДубининаЗвукорежиссер Андрей Темнов
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грамотность, подкаст, аудио
Пол-Москвы, ми-бемоль и баба-яга. Когда в существительных нужен дефис?
Дефис появился в русском правописании еще в XVI веке. Тогда его использовали только для переноса слов. С развитием правописания правил становилось все больше, и теперь дефис есть почти в каждой части речи. Филологи "Тотального диктанта" рассказали о написании дефиса в существительных, истории этого знака и словах-кентаврах.