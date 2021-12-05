https://ria.ru/20211205/davlenie-1762301193.html
Названы два опасных последствия низкого давления
Врач назвал два опасных последствия низкого давления - РИА Новости, 05.12.2021
Названы два опасных последствия низкого давления
Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T22:52
2021-12-05T22:52
2021-12-05T23:49
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/67/1562436773_0:124:1501:968_1920x0_80_0_0_4969fedb579b3e58dcba813bad8e7617.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.Специалист опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Кроме того, по его словам, нет точных данных о доле людей с гипотонией, так как она не считается заболеванием.К признакам пониженного давления медик отнес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку, аритмию и призвал при их появлении обращаться к врачу. Швингер также рассказал, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другие недуги — например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства.По словам кардиолога, для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно уже грозит последствиями: из-за головокружений они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.
https://ria.ru/20211204/produkt-1762169115.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/67/1562436773_23:0:1476:1090_1920x0_80_0_0_ae13823ea5596db0c0995b01f90678cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье
22:52 05.12.2021 (обновлено: 23:49 05.12.2021)
Врач назвал два опасных последствия низкого давления
Немецкий кардиолог Швингер назвал сердечный приступ одним из последствий низкого давления
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus
врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.
Специалист опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Кроме того, по его словам, нет точных данных о доле людей с гипотонией, так как она не считается заболеванием.
К признакам пониженного давления медик отнес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку, аритмию и призвал при их появлении обращаться к врачу. Швингер также рассказал, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другие недуги — например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства.
По словам кардиолога, для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно уже грозит последствиями: из-за головокружений они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.