https://ria.ru/20211205/davlenie-1762301193.html

Названы два опасных последствия низкого давления

Врач назвал два опасных последствия низкого давления - РИА Новости, 05.12.2021

Названы два опасных последствия низкого давления

Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T22:52

2021-12-05T22:52

2021-12-05T23:49

общество

здоровье

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.Специалист опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Кроме того, по его словам, нет точных данных о доле людей с гипотонией, так как она не считается заболеванием.К признакам пониженного давления медик отнес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку, аритмию и призвал при их появлении обращаться к врачу. Швингер также рассказал, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другие недуги — например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства.По словам кардиолога, для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно уже грозит последствиями: из-за головокружений они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

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общество, здоровье