Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/davlenie-1762301193.html
Названы два опасных последствия низкого давления
Врач назвал два опасных последствия низкого давления - РИА Новости, 05.12.2021
Названы два опасных последствия низкого давления
Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T22:52
2021-12-05T23:49
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/67/1562436773_0:124:1501:968_1920x0_80_0_0_4969fedb579b3e58dcba813bad8e7617.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.Специалист опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Кроме того, по его словам, нет точных данных о доле людей с гипотонией, так как она не считается заболеванием.К признакам пониженного давления медик отнес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку, аритмию и призвал при их появлении обращаться к врачу. Швингер также рассказал, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другие недуги — например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства.По словам кардиолога, для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно уже грозит последствиями: из-за головокружений они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.
https://ria.ru/20211204/produkt-1762169115.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/67/1562436773_23:0:1476:1090_1920x0_80_0_0_ae13823ea5596db0c0995b01f90678cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье
22:52 05.12.2021 (обновлено: 23:49 05.12.2021)
 
Врач назвал два опасных последствия низкого давления

Немецкий кардиолог Швингер назвал сердечный приступ одним из последствий низкого давления

© РИА Новости / Михаил ФомичевЖизненные показатели на мониторе
Жизненные показатели на мониторе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пониженное артериальное давление менее опасно, чем гипертония, но даже оно грозит сердечным приступом, заявил изданию Focus врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.
Специалист опроверг утверждение о том, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. Кроме того, по его словам, нет точных данных о доле людей с гипотонией, так как она не считается заболеванием.
К признакам пониженного давления медик отнес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку, аритмию и призвал при их появлении обращаться к врачу. Швингер также рассказал, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другие недуги — например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства.
По словам кардиолога, для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно уже грозит последствиями: из-за головокружений они могут потерять равновесие, упасть и получить травму. Другая опасность — сердечный приступ. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
Вчера, 13:38
Японский врач назвал продукт для снижения артериального давления
 
ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
22:46Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе
Лента новостейМолния
В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давленияМинистр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе