https://ria.ru/20211205/borrel-1762251433.html

В Евросоюзе заявили о поддержке Украины в случае конфликта с Россией

В Евросоюзе заявили о поддержке Украины в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 05.12.2021

В Евросоюзе заявили о поддержке Украины в случае конфликта с Россией

Евросоюз ведет дипломатическую работу для предотвращения обострения ситуации на границе РФ и Украины и поддерживает Киев перед лицом возможной угрозы, заявил... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:35

2021-12-05T14:35

2021-12-05T14:35

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

россия

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РИМ, 5 дек - РИА Новости. Евросоюз ведет дипломатическую работу для предотвращения обострения ситуации на границе РФ и Украины и поддерживает Киев перед лицом возможной угрозы, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Мы используем наши дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что это (нападение) было бы серьезным нарушением международного права", - сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.По словам Борреля, на данном этапе важно "проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий"."Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на ее стороне. США потом очень ясно дали понять, что любой тип нападения России не останется без последствий. На следующей неделе в Брюсселе будет встреча со странами Восточного партнерства, которая даст возможность подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы работаем, чтобы избежать кризиса, но перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо поддерживать Украину", - сказал глава европейской дипломатии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ria.ru/20211205/pushilin-1762242087.html

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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, россия