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Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена - РИА Новости, 05.12.2021
Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу, во время которой американский лидер выразит... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T00:56
2021-12-05T01:22
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
вашингтон
россия
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу, во время которой американский лидер выразит обеспокоенность "военной активностью" Москвы на границе с Украиной.Ранее дату контакта подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Псаки, оба лидера обсудят круг тем "американо-российских отношений, включая стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы"."Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США российской военной активностью на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавила она.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявляли в Кремле, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, вашингтон, россия, дмитрий песков, дженнифер псаки
00:56 05.12.2021 (обновлено: 01:22 05.12.2021)
 
Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена

Белый дом подтвердил, что Байден и Путин седьмого декабря проведут беседу в видеоформате

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу, во время которой американский лидер выразит обеспокоенность "военной активностью" Москвы на границе с Украиной.

"Президент Джозеф Р. Байден проведет звонок по защищенной линии видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря", — говорится в заявлении, распространенном от имени пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее дату контакта подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Псаки, оба лидера обсудят круг тем "американо-российских отношений, включая стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы".
"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США российской военной активностью на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавила она.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:24
Байден анонсировал ряд инициатив по защите Украины от "российской агрессии"
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявляли в Кремле, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденВашингтонРоссияДмитрий ПесковДженнифер Псаки
 
 
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