https://ria.ru/20211205/beseda-1762218273.html

Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена

Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена - РИА Новости, 05.12.2021

Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена

Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу, во время которой американский лидер выразит... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T00:56

2021-12-05T00:56

2021-12-05T01:22

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу, во время которой американский лидер выразит обеспокоенность "военной активностью" Москвы на границе с Украиной.Ранее дату контакта подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Псаки, оба лидера обсудят круг тем "американо-российских отношений, включая стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы"."Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США российской военной активностью на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавила она.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявляли в Кремле, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html

https://ria.ru/20211205/pentagon-1762218613.html

украина

сша

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россия

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, вашингтон, россия, дмитрий песков, дженнифер псаки