https://ria.ru/20211205/bashkiriya-1762238862.html

В Башкирии не исключили продления школьных каникул

В Башкирии не исключили продления школьных каникул - РИА Новости, 05.12.2021

В Башкирии не исключили продления школьных каникул

Власти Башкирии не исключают возможного продления школьных зимних каникул на неделю в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников, будут... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T12:15

2021-12-05T12:15

2021-12-05T12:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

республика башкортостан

радий хабиров

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966461_0:325:3061:2047_1920x0_80_0_0_9f60823c661da0a9d9f5ec6e16a72d6b.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Башкирии не исключают возможного продления школьных зимних каникул на неделю в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников, будут следить за ситуацией, заявил РИА Новости глава региона Радий Хабиров."Если мы почувствуем, что школьники болеют - сейчас же начинается сезонный грипп - тогда мы, возможно, подчёркиваю - возможно, можем продлить ещё на неделю каникулы. Не более того. Потому что мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект", - сказал Хабиров.На вопрос, не планируется ли в регионе ужесточать коронавирусные ограничения или вводить локдаун перед Новым годом, собеседник агентства ответил отрицательно.По его словам, регион по оценке федерального штаба по борьбе с инфекцией в настоящее время не находится в зоне риска.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/kanikuly-1760333833.html

https://ria.ru/20211125/qr-kod-1760699359.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии