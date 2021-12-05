https://ria.ru/20211205/bashkiriya-1762238862.html
В Башкирии не исключили продления школьных каникул
В Башкирии не исключили продления школьных каникул - РИА Новости, 05.12.2021
В Башкирии не исключили продления школьных каникул
Власти Башкирии не исключают возможного продления школьных зимних каникул на неделю в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников, будут... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:15
2021-12-05T12:15
2021-12-05T12:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика башкортостан
радий хабиров
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Башкирии не исключают возможного продления школьных зимних каникул на неделю в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников, будут следить за ситуацией, заявил РИА Новости глава региона Радий Хабиров."Если мы почувствуем, что школьники болеют - сейчас же начинается сезонный грипп - тогда мы, возможно, подчёркиваю - возможно, можем продлить ещё на неделю каникулы. Не более того. Потому что мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект", - сказал Хабиров.На вопрос, не планируется ли в регионе ужесточать коронавирусные ограничения или вводить локдаун перед Новым годом, собеседник агентства ответил отрицательно.По его словам, регион по оценке федерального штаба по борьбе с инфекцией в настоящее время не находится в зоне риска.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/kanikuly-1760333833.html
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общество, здоровье - общество, республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Башкирии не исключили продления школьных каникул
В Башкирии не исключили продления каникул при неблагоприятной эпидситуации в школах