Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/armiya-1762293979.html
В США задумались о размещении большой армии у российских границ
В США предложили стянуть большую армию к границам России для войны - РИА Новости, 05.12.2021
В США задумались о размещении большой армии у российских границ
Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил США стянуть большие силы к границам России для получения подавляющего преимущества. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:12
2021-12-05T21:12
в мире
сша
европа
германия
польша
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144462/08/1444620888_0:148:3635:2193_1920x0_80_0_0_c3be1587da3e84a82ed675d84be3701b.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил США стянуть большие силы к границам России для получения подавляющего преимущества.По его мнению, Соединенные Штаты должны перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе.Кроме того, пишет Гур, во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России. В арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты — их разрабатывают в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), добавил автор.Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США. Как считает эксперт, заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны.Гур убежден, что лучший способ "сдерживания" России — это размещение больших и хорошо оснащенных сил на передовой. Тяжелые ударные соединения станут "недвусмысленным сигналом" Москве, утверждает колумнист. В случае боевых действий они повысят способность США проникать на территорию противника и уничтожать важные цели с самого начала конфликта, подытожил он.В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении каких-либо государств. Москва отмечала, что заявления об агрессии используются Западом как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html
https://ria.ru/20211205/udar-1762254517.html
сша
европа
германия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144462/08/1444620888_257:0:3378:2341_1920x0_80_0_0_bd844512fde6595ffbe02b9cb24048a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, германия, польша, нато, россия
21:12 05.12.2021
 
В США предложили стянуть большую армию к границам России для войны

Эксперт Дэниел Гур предложил США стянуть большую армию к границам России для войны

© AP Photo / Alik KepliczВоздушно-десантные войска из США, Великобритании и Польши на североатлантических учениях "Анаконда" в Польше
Воздушно-десантные войска из США, Великобритании и Польши на североатлантических учениях Анаконда в Польше - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил США стянуть большие силы к границам России для получения подавляющего преимущества.
По его мнению, Соединенные Штаты должны перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 16:15
В США раскрыли два направления удара НАТО по России
Кроме того, пишет Гур, во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России. В арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты — их разрабатывают в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), добавил автор.
Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США. Как считает эксперт, заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны.
Гур убежден, что лучший способ "сдерживания" России — это размещение больших и хорошо оснащенных сил на передовой. Тяжелые ударные соединения станут "недвусмысленным сигналом" Москве, утверждает колумнист. В случае боевых действий они повысят способность США проникать на территорию противника и уничтожать важные цели с самого начала конфликта, подытожил он.
В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении каких-либо государств. Москва отмечала, что заявления об агрессии используются Западом как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 15:02
Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России
 
В миреСШАЕвропаГерманияПольшаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
22:46Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе
Лента новостейМолния
В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давленияМинистр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе