В США задумались о размещении большой армии у российских границ

В США предложили стянуть большую армию к границам России для войны
Эксперт Дэниел Гур предложил США стянуть большую армию к границам России для войны
© AP Photo / Alik KepliczВоздушно-десантные войска из США, Великобритании и Польши на североатлантических учениях "Анаконда" в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил США стянуть большие силы к границам России для получения подавляющего преимущества.
Кроме того, пишет Гур, во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России. В арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты — их разрабатывают в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), добавил автор.
Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США. Как считает эксперт, заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны.
Гур убежден, что лучший способ "сдерживания" России — это размещение больших и хорошо оснащенных сил на передовой. Тяжелые ударные соединения станут "недвусмысленным сигналом" Москве, утверждает колумнист. В случае боевых действий они повысят способность США проникать на территорию противника и уничтожать важные цели с самого начала конфликта, подытожил он.
В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении каких-либо государств. Москва отмечала, что заявления об агрессии используются Западом как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.