https://ria.ru/20211205/armiya-1762293979.html

В США задумались о размещении большой армии у российских границ

В США предложили стянуть большую армию к границам России для войны - РИА Новости, 05.12.2021

В США задумались о размещении большой армии у российских границ

Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил США стянуть большие силы к границам России для получения подавляющего преимущества. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:12

2021-12-05T21:12

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил США стянуть большие силы к границам России для получения подавляющего преимущества.По его мнению, Соединенные Штаты должны перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе.Кроме того, пишет Гур, во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России. В арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты — их разрабатывают в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), добавил автор.Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США. Как считает эксперт, заблаговременное укрепление восточного фланга НАТО необходимо, поскольку у Соединенных Штатов нет достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны.Гур убежден, что лучший способ "сдерживания" России — это размещение больших и хорошо оснащенных сил на передовой. Тяжелые ударные соединения станут "недвусмысленным сигналом" Москве, утверждает колумнист. В случае боевых действий они повысят способность США проникать на территорию противника и уничтожать важные цели с самого начала конфликта, подытожил он.В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении каких-либо государств. Москва отмечала, что заявления об агрессии используются Западом как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

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в мире, сша, европа, германия, польша, нато, россия