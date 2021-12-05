https://ria.ru/20211205/anderson-1762086181.html
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По - РИА Новости, 05.12.2021
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме "Всевидящее око" Скотта Купера. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:52
2021-12-05T03:52
2021-12-05T03:52
культура
эдгар аллан по
шарлотта генсбур
джиллиан андерсон
кристиан бейл
новости культуры
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме "Всевидящее око" Скотта Купера. Об этом сообщает Deadline. Актерский состав пополнили также Люси Бойнтон, Тоби Джонс, Гарри Лоути, Саймон Макберни, Тимоти Сполл, Хэдли Робинсон, Джозеф Брукс, Бреннан Кил Кук, Гидеон Глик, Фред Хехингер, Мэтт Хельм, Стивен Мэйер, Чарли Тахэн и Роберт Дювалл. Какие образы всем им предстоит воплотить, пока не раскрывается.В основе сценария — одноименный роман Луиса Байарда, события в котором разворачиваются в 1830-е годы. В готическом триллере рассказывалось о молодом Эдгаре Аллане По. Ранее было объявлено, что его сыграет Гарри Меллинг, звезда "Хода королевы" и исполнитель роли Дадли Дурсля в "Поттериане". Также в фильме снимется Кристиан Бейл. Его персонаж — опытный детектив, обратившийся за помощью в расследовании дела к По. На какое число запланирована премьера картины, пока не говорилось.
https://ria.ru/20211125/carter-1760509983.html
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РИА Новости
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эдгар аллан по, шарлотта генсбур, джиллиан андерсон, кристиан бейл, новости культуры
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме "Всевидящее око"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме "Всевидящее око" Скотта Купера. Об этом сообщает
Deadline.
Актерский состав пополнили также Люси Бойнтон, Тоби Джонс, Гарри Лоути, Саймон Макберни, Тимоти Сполл, Хэдли Робинсон, Джозеф Брукс, Бреннан Кил Кук, Гидеон Глик, Фред Хехингер, Мэтт Хельм, Стивен Мэйер, Чарли Тахэн и Роберт Дювалл. Какие образы всем им предстоит воплотить, пока не раскрывается.
В основе сценария — одноименный роман Луиса Байарда, события в котором разворачиваются в 1830-е годы. В готическом триллере рассказывалось о молодом Эдгаре Аллане По. Ранее было объявлено, что его сыграет Гарри Меллинг, звезда "Хода королевы" и исполнитель роли Дадли Дурсля в "Поттериане".
Также в фильме снимется Кристиан Бейл. Его персонаж — опытный детектив, обратившийся за помощью в расследовании дела к По.
На какое число запланирована премьера картины, пока не говорилось.