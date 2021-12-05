https://ria.ru/20211205/anderson-1762086181.html

Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По

Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По - РИА Новости, 05.12.2021

Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По

Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме "Всевидящее око" Скотта Купера. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T03:52

2021-12-05T03:52

2021-12-05T03:52

культура

эдгар аллан по

шарлотта генсбур

джиллиан андерсон

кристиан бейл

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762073242_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_911a0ab8577b7ca863cfd1425257008f.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме "Всевидящее око" Скотта Купера. Об этом сообщает Deadline. Актерский состав пополнили также Люси Бойнтон, Тоби Джонс, Гарри Лоути, Саймон Макберни, Тимоти Сполл, Хэдли Робинсон, Джозеф Брукс, Бреннан Кил Кук, Гидеон Глик, Фред Хехингер, Мэтт Хельм, Стивен Мэйер, Чарли Тахэн и Роберт Дювалл. Какие образы всем им предстоит воплотить, пока не раскрывается.В основе сценария — одноименный роман Луиса Байарда, события в котором разворачиваются в 1830-е годы. В готическом триллере рассказывалось о молодом Эдгаре Аллане По. Ранее было объявлено, что его сыграет Гарри Меллинг, звезда "Хода королевы" и исполнитель роли Дадли Дурсля в "Поттериане". Также в фильме снимется Кристиан Бейл. Его персонаж — опытный детектив, обратившийся за помощью в расследовании дела к По. На какое число запланирована премьера картины, пока не говорилось.

https://ria.ru/20211125/carter-1760509983.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эдгар аллан по, шарлотта генсбур, джиллиан андерсон, кристиан бейл, новости культуры