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Названа самая пьющая страна в мире
Ученые назвали самую пьющую страну - РИА Новости, 05.12.2021
Названа самая пьющая страна в мире
Австралийцы оказались самой пьющей нацией в мире, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021). РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:01
2021-12-05T20:27
в мире
италия
финляндия
австралия
ирландия
дания
франция
здоровье
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австралийцы оказались самой пьющей нацией в мире, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021).В докладе говорится, что жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин. Самые большие различия — среди итальянцев, бельгийцев и швейцарцев.Кроме того, австралийцы употребляют алкоголь в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году. По этому показателю лидирует Франция — 132 раза в год, на втором и третьем местах — Новая Зеландия и Нидерланды соответственно.Чаще всего из-за выпитого жалеют ирландцы, поляки и новозеландцы — примерно в 28% случаев. На другом конце списка — датчане, австрийцы и финны. Среди причин для угрызений совести чаще всего называют слишком быстрое употребление слишком большого количества алкоголя. Почти во всех странах женщины чаще мужчин сожалеют о выпитом, исключение составили Польша и Италия.
https://ria.ru/20211114/alkogolizm-1759028017.html
италия
финляндия
австралия
ирландия
дания
франция
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в мире, италия, финляндия, австралия, ирландия, дания, франция, здоровье
19:01 05.12.2021 (обновлено: 20:27 05.12.2021)
 
Ученые назвали самую пьющую страну

Исследование GDR назвало Австралию самой пьющей страной в мире

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители пивного бара
Посетители пивного бара - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австралийцы оказались самой пьющей нацией в мире, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021).
В докладе говорится, что жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин. Самые большие различия — среди итальянцев, бельгийцев и швейцарцев.
Кроме того, австралийцы употребляют алкоголь в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году. По этому показателю лидирует Франция — 132 раза в год, на втором и третьем местах — Новая Зеландия и Нидерланды соответственно.
Чаще всего из-за выпитого жалеют ирландцы, поляки и новозеландцы — примерно в 28% случаев. На другом конце списка — датчане, австрийцы и финны. Среди причин для угрызений совести чаще всего называют слишком быстрое употребление слишком большого количества алкоголя. Почти во всех странах женщины чаще мужчин сожалеют о выпитом, исключение составили Польша и Италия.
Алкоголизм - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 20:37
Названы признаки алкоголизма, заметные на лице
 
В миреИталияФинляндияАвстралияИрландияДанияФранцияЗдоровье
 
 
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