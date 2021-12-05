https://ria.ru/20211205/alkogol-1762280195.html

Названа самая пьющая страна в мире

Ученые назвали самую пьющую страну - РИА Новости, 05.12.2021

Названа самая пьющая страна в мире

Австралийцы оказались самой пьющей нацией в мире, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021). РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:01

2021-12-05T19:01

2021-12-05T20:27

в мире

италия

финляндия

австралия

ирландия

дания

франция

здоровье

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австралийцы оказались самой пьющей нацией в мире, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021).В докладе говорится, что жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин. Самые большие различия — среди итальянцев, бельгийцев и швейцарцев.Кроме того, австралийцы употребляют алкоголь в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году. По этому показателю лидирует Франция — 132 раза в год, на втором и третьем местах — Новая Зеландия и Нидерланды соответственно.Чаще всего из-за выпитого жалеют ирландцы, поляки и новозеландцы — примерно в 28% случаев. На другом конце списка — датчане, австрийцы и финны. Среди причин для угрызений совести чаще всего называют слишком быстрое употребление слишком большого количества алкоголя. Почти во всех странах женщины чаще мужчин сожалеют о выпитом, исключение составили Польша и Италия.

https://ria.ru/20211114/alkogolizm-1759028017.html

италия

финляндия

австралия

ирландия

дания

франция

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в мире, италия, финляндия, австралия, ирландия, дания, франция, здоровье