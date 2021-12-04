https://ria.ru/20211204/zinichev-1762186077.html

В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву - РИА Новости, 04.12.2021

В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и руководство чрезвычайного... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:45

2021-12-04T16:45

2021-12-04T16:45

общество

элиста

республика калмыкия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и руководство чрезвычайного ведомства, сообщили в его пресс-службе.Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно."В Элисте состоялось торжественное открытие памятника-бюста трагически погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву", - говорится в сообщении.В митинге приняли участие руководство МЧС РФ во главе с замминистра Андреем Гуровичем, глава Калмыкии Бату Хасиков, руководители федеральных органов власти региона, личный состав регионального главка МЧС и члены семьи погибшего."Монумент, увековечивающий память Героя России, установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в Парке Спасателей. Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров, состоящая из постамента, подиума и бюста, весит больше четырех тонн", - отмечается в документе.Автором памятника стал Народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков. Он рассказал, что работа над постаментом длилась три месяца. "Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", - сказал скульптор.В пресс-службе МЧС добавили, что память Зиничева почтили минутой молчания, возложив цветы к памятнику."Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа", - сказал заместитель главы ведомства Андрей Гурович.

https://ria.ru/20211201/zinichev-1761642742.html

элиста

республика калмыкия

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общество, элиста, республика калмыкия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия