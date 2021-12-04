Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211204/zinichev-1762186077.html
В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву
В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву - РИА Новости, 04.12.2021
В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву
Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и руководство чрезвычайного... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:45
2021-12-04T16:45
общество
элиста
республика калмыкия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749293973_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_a700b5370b3982857809aeabd9ce982e.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и руководство чрезвычайного ведомства, сообщили в его пресс-службе.Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно."В Элисте состоялось торжественное открытие памятника-бюста трагически погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву", - говорится в сообщении.В митинге приняли участие руководство МЧС РФ во главе с замминистра Андреем Гуровичем, глава Калмыкии Бату Хасиков, руководители федеральных органов власти региона, личный состав регионального главка МЧС и члены семьи погибшего."Монумент, увековечивающий память Героя России, установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в Парке Спасателей. Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров, состоящая из постамента, подиума и бюста, весит больше четырех тонн", - отмечается в документе.Автором памятника стал Народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков. Он рассказал, что работа над постаментом длилась три месяца. "Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", - сказал скульптор.В пресс-службе МЧС добавили, что память Зиничева почтили минутой молчания, возложив цветы к памятнику."Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа", - сказал заместитель главы ведомства Андрей Гурович.
https://ria.ru/20211201/zinichev-1761642742.html
элиста
республика калмыкия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749293973_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7da6da95d72c2edfdc98d25384c22c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, элиста, республика калмыкия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия
16:45 04.12.2021
 
В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

В Элисте открыли памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и руководство чрезвычайного ведомства, сообщили в его пресс-службе.
Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Могила главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 14:16
Одну из улиц Калининграда назвали в честь погибшего главы МЧС Зиничева
Элисте состоялось торжественное открытие памятника-бюста трагически погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву", - говорится в сообщении.
В митинге приняли участие руководство МЧС РФ во главе с замминистра Андреем Гуровичем, глава Калмыкии Бату Хасиков, руководители федеральных органов власти региона, личный состав регионального главка МЧС и члены семьи погибшего.
"Монумент, увековечивающий память Героя России, установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в Парке Спасателей. Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров, состоящая из постамента, подиума и бюста, весит больше четырех тонн", - отмечается в документе.
Автором памятника стал Народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков. Он рассказал, что работа над постаментом длилась три месяца. "Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", - сказал скульптор.
В пресс-службе МЧС добавили, что память Зиничева почтили минутой молчания, возложив цветы к памятнику.
"Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа", - сказал заместитель главы ведомства Андрей Гурович.
 
ОбществоЭлистаРеспублика КалмыкияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
02:15Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов
02:15Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
01:42Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
01:25Историк рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назад
01:17США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине
01:15Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
01:06Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине
00:56Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
23:58В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
23:54Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
23:47В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
23:40Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
22:53Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
22:51Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
22:46Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
22:36Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
22:34Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
22:22Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
22:04Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"
Лента новостейМолния
Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январеЭксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновИммунолог назвал сроки новой волны коронавирусаПорошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против РоссииИсторик рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назадСША назвали способ избежать "катастрофического насилия" на УкраинеЭксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи автоГлава Пентагона заявил о готовности США помочь УкраинеБелый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и БайденаВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — МоскваПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"