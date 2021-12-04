https://ria.ru/20211204/zima-1762175988.html

Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью

Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 04.12.2021

Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью

Московскую усадьбу Деда Мороза на юго-востоке столицы обеспечили дополнительной энергомощностью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:40

2021-12-04T14:40

2021-12-04T14:40

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общество

дед мороз

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московскую усадьбу Деда Мороза на юго-востоке столицы обеспечили дополнительной энергомощностью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что московские энергетики проложили четыре кабельные линии напряжением 10 кВ и четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 420 метров. Присоединенная мощность – 400 кВт.Зимняя резиденция Деда Мороза в Кузьминках построена в 2005 году. Ежегодно тысячи детей и взрослых посещают праздничные мероприятия, тематические концерты, развлекательные программы и экскурсии.В волшебном городке работают спортивная площадка, крытый каток и аттракционы. Открыта тропа со скульптурными персонажами русских и зарубежных сказок, есть ферма с домашними животными.Четвёртого декабря в мире отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/moroz-1761991687.html

https://ria.ru/20211203/prazdnik-1761798344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дед мороз, городское хозяйство москвы