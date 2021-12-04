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Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью
Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 04.12.2021
Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью
Московскую усадьбу Деда Мороза на юго-востоке столицы обеспечили дополнительной энергомощностью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:40
2021-12-04T14:40
2021-12-04T14:40
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московскую усадьбу Деда Мороза на юго-востоке столицы обеспечили дополнительной энергомощностью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что московские энергетики проложили четыре кабельные линии напряжением 10 кВ и четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 420 метров. Присоединенная мощность – 400 кВт.Зимняя резиденция Деда Мороза в Кузьминках построена в 2005 году. Ежегодно тысячи детей и взрослых посещают праздничные мероприятия, тематические концерты, развлекательные программы и экскурсии.В волшебном городке работают спортивная площадка, крытый каток и аттракционы. Открыта тропа со скульптурными персонажами русских и зарубежных сказок, есть ферма с домашними животными.Четвёртого декабря в мире отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/moroz-1761991687.html
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общество, дед мороз, городское хозяйство москвы
Московскую усадьбу Деда Мороза обеспечили дополнительной энергомощностью
Усадьбу Деда Мороза на юго-востоке Москвы обеспечили дополнительной энергомощностью
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Московскую усадьбу Деда Мороза
на юго-востоке столицы обеспечили дополнительной энергомощностью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Усадьбу Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке столицы обеспечили дополнительной мощностью. Для этого установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию. Она оборудована системами релейной защиты и автоматики, телемеханики и автоматизированного учета электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что московские энергетики проложили четыре кабельные линии напряжением 10 кВ и четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 420 метров. Присоединенная мощность – 400 кВт.
"Усадьба обеспечена электроэнергией по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически подается по резервной",- говорится в сообщении.
Зимняя резиденция Деда Мороза в Кузьминках построена в 2005 году. Ежегодно тысячи детей и взрослых посещают праздничные мероприятия, тематические концерты, развлекательные программы и экскурсии.
В волшебном городке работают спортивная площадка, крытый каток и аттракционы. Открыта тропа со скульптурными персонажами русских и зарубежных сказок, есть ферма с домашними животными.
Четвёртого декабря в мире отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.