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Стало известно, как Украина подло обманывала НАТО
На Украине раскрыли ложь о взаимоотношениях с НАТО - РИА Новости, 04.12.2021
Стало известно, как Украина подло обманывала НАТО
Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" назвал мифами утверждения, что Украина защищает НАТО. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T04:36
2021-12-04T04:36
2021-12-04T04:36
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" назвал мифами утверждения, что Украина защищает НАТО.Он также высказал мнение, что для вступления в НАТО Украина должна соответствовать трем критериям: находиться на европейском театре военных действий, вести политический диалог со странами альянса и привести свои вооруженные силы в соответствие со стандартами военного блока.Кроме того, Стариков обвинил во лжи политиков, утверждающих, что Украина может получить статус особого партнера США, так как, по его словам, это возможно только для неевропейских стран.
https://ria.ru/20211204/agressiya-1762140024.html
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в мире, украина, сша, европа, нато, служба безопасности украины, олег стариков
На Украине раскрыли ложь о взаимоотношениях с НАТО
Полковник СБУ в отставке Стариков: Украина не может защитить страны-члены НАТО