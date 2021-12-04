https://ria.ru/20211204/zaschita-1762140902.html

Стало известно, как Украина подло обманывала НАТО

На Украине раскрыли ложь о взаимоотношениях с НАТО - РИА Новости, 04.12.2021

Стало известно, как Украина подло обманывала НАТО

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" назвал мифами утверждения, что Украина защищает НАТО. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T04:36

2021-12-04T04:36

2021-12-04T04:36

в мире

украина

сша

европа

нато

служба безопасности украины

олег стариков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" назвал мифами утверждения, что Украина защищает НАТО.Он также высказал мнение, что для вступления в НАТО Украина должна соответствовать трем критериям: находиться на европейском театре военных действий, вести политический диалог со странами альянса и привести свои вооруженные силы в соответствие со стандартами военного блока.Кроме того, Стариков обвинил во лжи политиков, утверждающих, что Украина может получить статус особого партнера США, так как, по его словам, это возможно только для неевропейских стран.

https://ria.ru/20211204/agressiya-1762140024.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, нато, служба безопасности украины, олег стариков