https://ria.ru/20211204/yaroslavl-1762178964.html
В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину
В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину - РИА Новости, 04.12.2021
В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину
Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента у торгового центра в Ярославле, где, согласно видеозаписи, водитель машины, предположительно, такси, бил лежащих РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:18
2021-12-04T15:18
2021-12-04T15:18
происшествия
ярославль
ярославская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента у торгового центра в Ярославле, где, согласно видеозаписи, водитель машины, предположительно, такси, бил лежащих на земле мужчину и женщину.В соцсетях появилось видео, как вечером в Ярославле на улице Победы у торгово-развлекательного центра "Аура" мужчина бьет двух людей, лежащих на земле рядом с припаркованным автомобилем. Согласно видеозаписи, к месту инцидента подбегают прохожие и останавливают бьющего, после чего он садится в автомобиль. Как указывается в соцсетях со ссылкой на очевидцев, орудовавший кулаками мужчина – водитель такси, который подвез пару, женщина, выйдя из машины, начала ее пинать, что якобы и разозлило водителя, оба пассажира были пьяны."В Ярославле полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего на улице Победы. Участники установлены", - заявили РИА Новости в УМВД по Ярославской области.
https://ria.ru/20211203/dtp-1761969457.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область, авто
В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину
Полиция выясняет детали конфликта в Ярославле, где таксист бил мужчину и женщину