https://ria.ru/20211204/yaroslavl-1762178964.html

В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину

В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину - РИА Новости, 04.12.2021

В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщину

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента у торгового центра в Ярославле, где, согласно видеозаписи, водитель машины, предположительно, такси, бил лежащих РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T15:18

2021-12-04T15:18

2021-12-04T15:18

происшествия

ярославль

ярославская область

авто

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента у торгового центра в Ярославле, где, согласно видеозаписи, водитель машины, предположительно, такси, бил лежащих на земле мужчину и женщину.В соцсетях появилось видео, как вечером в Ярославле на улице Победы у торгово-развлекательного центра "Аура" мужчина бьет двух людей, лежащих на земле рядом с припаркованным автомобилем. Согласно видеозаписи, к месту инцидента подбегают прохожие и останавливают бьющего, после чего он садится в автомобиль. Как указывается в соцсетях со ссылкой на очевидцев, орудовавший кулаками мужчина – водитель такси, который подвез пару, женщина, выйдя из машины, начала ее пинать, что якобы и разозлило водителя, оба пассажира были пьяны."В Ярославле полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего на улице Победы. Участники установлены", - заявили РИА Новости в УМВД по Ярославской области.

https://ria.ru/20211203/dtp-1761969457.html

ярославль

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происшествия, ярославль, ярославская область, авто